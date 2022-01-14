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تقاليد نادرة في مدينة ساحرة.. تعرفوا على "لفيف" في اوكرانيا

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Lebanon 24
14-01-2022 | 06:35
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خدمة جديدة ستجولون من خلالها على بلدان ومناطق ربما لم تزورها من قبل. وهذه المرة الى لفيف في أوكرانيا. تعرفوا على جانب من عادات وتقاليد أهل لفيف.

أي لغة يتكلمون وما هي أبرز الأطباق وبم يتميزون؟ ما هي أبرز المعالم السياحية في هذا البلد وماذا عن النبذة التاريخية لكل مكان؟. لقراءة التفاصيل كاملة في موقع "الآن".. اضغط هنا
 
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