وجهان لشخصيتك وفقاً لبرجك.. احدهما ايجابي والاخر سلبي فماذا عنك؟

يمتلك كل برج وجهان. وقد يعكس الجانب الأول الطاقة الإيجابية، بينما قد يكون الآخر متلاعباً وسلبياً تماماً. وغالباً ما يكون هذان الجانبان من الشخصية في تناقض صارخ مع بعضهما البعض، مما يجعل من الصعب تحديد الذات الحقيقية للشخص. تعرف على الجانب الآخر من شخصيتك بحسب علامة برجك الفلكي.

برج الحمللدى مولود برج الحمل متعة شديدة في الحياة لأنه متحمس للغاية ومصمم على تحقيق أهدافه. إنه متحمس لمواجهة التحديات. ومع ذلك، فإنّ لديه جانباً سيئاً للغاية وهو المسيطر والعدواني للغاية. يغضب من أصغر الأشياء.برج الثوريؤمن مولود برج الثور بالإستقرار والإلتزامات. إنه يريد شخصاً مريحاً ليكون معه وسط المصاعب في الحياة. إنه يعمل بجد لتحقيق أهدافه وطموحاته وهذا جزء من شخصيته. ومع ذلك، يمكن أن يكون عنيد للغاية عندما يريد الأشياء بطريقته الخاصة. ويمكن أن يكون متطلب للغاية.برج الجوزاءهو توأمان مع شخصيتين مزدوجتين. أحد جوانب الشخصية هو الفراشة الإجتماعية التي تحب التواصل والتواجد حول الآخرين. إنه لا يخجل أبداً من المغامرات. الجانب الآخر من التوأم هو التهور والإندفاع للغاية ولا يظهر هذا إلا عندما يتأذى أو يحزن.برج السرطانيُعتبر مولود برج السرطان مخلص وحساس للغاية ويأخذ وقتاً للإنفتاح على الآخرين. لا يتردد أبداً في دعم الآخرين في أوقات الحاجة خاصةً عندما يحتاج شخص ما إلى الحب والرعاية. يمكن للآخرين الإستفادة منه بسهولة تامة. الجانب الآخر أيضاً هو نفسه تماماً لأنه يمكن أن يقع في الإكتئاب بسهولة، مما يدفعه إلى التشكيك في قيمته.برج الأسديُحب مولود برج الأسد الإهتمام والشهرة التي تأتي مع شعبيته. وهو واثق وطموح للغاية. ومن المعروف أيضاً أنه كريم جداً. ومع ذلك، يمكن أن يكون أناني جداً في بعض الأحيان وقد يبدو سطحي للغاية.برج العذراءيُعد مولود برج العذراء ناقد وسريع الملاحظة لكل مسألة من حوله. هذه صفة مرموقة للغاية يمكن أن تُساعده في الوصول إلى القمة. يمكنه بسهولة حل المشاكل بذهنه. يميل الجانب الآخر من شخصيته إلى أخذ العمل على محمل الجد مما يتسبب في الكثير من المشاكل في حياته الشخصية.برج الميزانيبذل مولود برج الميزان قصارى جهده ليعيش حياة سلمية وهادئة.. لا يكون ميله نحو السلام أمراً جذاباً دائماً عندما تكون المشاكل التي يجب حلها واضحة. وبغض النظر عن مدى تبريره، فإنه يكره مواجهة شخص ما في قتال وهذا يساوي الجبن بالنسبة له.برج العقربيُعرف عن مولود برج العقرب أنه صادق ومخلص وعاطفي. يحافظ على البيئة مرحة ومبهجة في جميع الأوقات. إنه يهتم بشدة بأحبائه ويؤمن بالعيش بأسلوب حياة مستقل. ومع ذلك، يمكن أن يكون منتقم للغاية ومتملك عندما يشعر بالخيانة أو الأذى. لا يستطيع شخص ما التعرف حتى على برج العقرب اللطيف بعد ذلك.برج القوسيُحب مولود برج القوس مقابلة أشخاص جدد والحصول على تجارب جديدة تمنحه منظوراً جديداً تماماً للعالم. ينقص الجانب الآخر باستمرار تقديم الوعود والالتزامات.برج الجديمن المعروف أن مولود برج الجدي قائد عظيم. وهو على استعداد لبذل كل العمل الشاق المطلوب للوصول إلى قمة حياته المهنية. لكنه يُظهر على أنه مغرور ومتفاخر ولا يمكنه تحقيق التوازن بين حياته المهنية والشخصية.برج الدلويسكن مولود برج الدلو في عالمه الخيالي وهو شخص مثير للإهتمام للغاية. إنه يحب احتمال وجود شيء جديد لأنه يثيره. الجميع يحبه. يمكن أن يكون الجانب الآخر غير عملي تماماً ومزعجاً في بعض الأحيان.برج الحوتيهتم مولود برج الحوت بعمق بالآخرين وهو طيب وحساس ويدرك جيداً ما يقوله. لديه حضور مريح ويحبه الآخرون. ومع ذلك، فإنه يفشل في فهم الواقع ومحاولة الهروب من المواقف غير المريحة لتجنب المواجهات. إنه يفضل العيش في واقعه المصطنع.