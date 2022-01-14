منوعات

ذبح شاباً ثلاثيني ورماه في البئر!

Lebanon 24
14-01-2022 | 14:35
A-
A+
Doc-P-907240-637777931851012429.jpg
Doc-P-907240-637777931851012429.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن رجال الدرك الملكي بمدينة قصبة تادلة المغربية من توقيف متهم بقتل شاب ثلاثيني ذبحا ورميه في بئر.
 
وأفادت صحيفة "زنقة 20" نقلا عن مصادر بأن "الموقوف تم ضبطه وهو يحاول الفرار عبر حافلة لنقل المسافرين بعد توقفها في أبي الجعد".

وأضافت الصحيفة: "تم اقتياد الموقوف إلى مخفر الدرك بقصبة تادلة لمواصلة التحقيق معه حول المنسوب إليه وإيداعه رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-01-14
15:03 | 2022-01-14
14:48 | 2022-01-14
14:40 | 2022-01-14
14:00 | 2022-01-14
12:12 | 2022-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website