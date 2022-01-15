وفاة رضيع بجرعة بنج!

لقي رضيع عمره 21 يوما مصرعه جراء جرعة بنج بمستشفى خاص في مدينة السادات بالمنوفية قبل إجراء عمل جراحي له.وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن والد الطفل الرضيع وثق الواقعة بالفيديو لإثباتها.واتهم والد الطفل طبيب التخدير بالتسبب في وفاته بعد تعرضه لجرعة بنج زائدة قبل العملية.وكشف مصدر طبي في مديرية الصحة بالمنوفية أن لجنة من العلاج الحر تفقدت المستشفى للوقوف على تداعيات الواقعة.