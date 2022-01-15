منوعات

4 أبراج معروفة بالكرم... هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
15-01-2022 | 00:30
A-
A+
Doc-P-907311-637778275904209606.png
Doc-P-907311-637778275904209606.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في حياة كل منا هذا الشخص الذي يكون أول من يخطر ببالنا حين نقع في مأزق أو مشكلة أو حتى نحتاج مساعدة مالية، ونعرف أنه لن يردنا خائبين أبدًا، فبعض الأشخاص يحبون مساعدة الآخرين، سواء بالتعاون معهم والتفكير لإيجاد حلول لمشاكلهم التى يمرون بها، ودعمهم نفسيًا أو إقراض بعضهم مبالغ مالية تساعد على تحسين معيشتهم وتجعلهم يشعرون بالاستقرار فى حياتهم، ووفقًا لموقع  "elitedaily" هناك بعض الأبراج الأكثر ميلاً لأن تكون معطاءة وكريمة بهذه الصورة، إليك أبرزهم:
برج السرطان 
لن يجد أى شخص يمر بفترة عصيبة فى حياته أفضل من مولود برج السرطان، ليبكى على كتفه ويفضفض له، لأنه بغض النظر عن الحالة المزاجية المتقلبة للسرطان، إلا إنه دائماً ما يستمع لغيره ولا يرد أى شخص يحتاج لمساعدته، خاصة أصدقائه وأحبائه، كما يسعى السرطان إلى إيجاد حلول مختلفة للمشاكل التى يمر بها صديقه ويقرضه المال الذى يحتاج إليه.

برج الأسد
يحتاج مولود برج الأسد دائماً أن يكون مركز اهتمام الأخرين، لذلك دائماً ما يسعى لمساعدة من حوله ولا ينتظر كلمة "شكراً" فى المقابل حتى يذهبون إليه كلما احتاجوا له، كما إنه على استعداد أن يقرض الأخرين العديد من النقود دون حساب حتى يساعدهم على التخلص من أزمتهم.

برج العذراء
مولود برج العذراء هو شخص مخطط ومنظم، ويهتم بأدق التفاصيل، ويسعى دائماً لتحقيق الكمال، وإذا علم أن شخص ما يواجه مشكلة، فهو يسعى لمساندته مالياً حتى يقف على قدميه مرة أخرى.

برج الميزان
لا شيء يجعل مولود برج الميزان أكثر سعادة من رؤية شخص سعيد ويعيش حياة مستقرة، لذلك لديه استعداد لمساندة أى شخص مالياً حتى يرسم الابتسامة على وجهه مرة أخرى ويجعله يشعر بالسعادة.
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:00 | 2022-01-15
02:00 | 2022-01-15
23:00 | 2022-01-14
23:00 | 2022-01-14
16:00 | 2022-01-14
15:03 | 2022-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website