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منوعات
4 أبراج معروفة بالكرم... هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
15-01-2022
|
00:30
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في حياة كل منا هذا الشخص الذي يكون أول من يخطر ببالنا حين نقع في مأزق أو مشكلة أو حتى نحتاج مساعدة مالية، ونعرف أنه لن يردنا خائبين أبدًا، فبعض الأشخاص يحبون مساعدة الآخرين، سواء بالتعاون معهم والتفكير لإيجاد حلول لمشاكلهم التى يمرون بها، ودعمهم نفسيًا أو إقراض بعضهم مبالغ مالية تساعد على تحسين معيشتهم وتجعلهم يشعرون بالاستقرار فى حياتهم، ووفقًا لموقع "elitedaily" هناك بعض الأبراج الأكثر ميلاً لأن تكون معطاءة وكريمة بهذه الصورة، إليك أبرزهم:
برج السرطان
لن يجد أى شخص يمر بفترة عصيبة فى حياته أفضل من مولود برج السرطان، ليبكى على كتفه ويفضفض له، لأنه بغض النظر عن الحالة المزاجية المتقلبة للسرطان، إلا إنه دائماً ما يستمع لغيره ولا يرد أى شخص يحتاج لمساعدته، خاصة أصدقائه وأحبائه، كما يسعى السرطان إلى إيجاد حلول مختلفة للمشاكل التى يمر بها صديقه ويقرضه المال الذى يحتاج إليه.
برج الأسد
يحتاج مولود برج الأسد دائماً أن يكون مركز اهتمام الأخرين، لذلك دائماً ما يسعى لمساعدة من حوله ولا ينتظر كلمة "شكراً" فى المقابل حتى يذهبون إليه كلما احتاجوا له، كما إنه على استعداد أن يقرض الأخرين العديد من النقود دون حساب حتى يساعدهم على التخلص من أزمتهم.
برج العذراء
مولود برج العذراء هو شخص مخطط ومنظم، ويهتم بأدق التفاصيل، ويسعى دائماً لتحقيق الكمال، وإذا علم أن شخص ما يواجه مشكلة، فهو يسعى لمساندته مالياً حتى يقف على قدميه مرة أخرى.
برج الميزان
لا شيء يجعل مولود برج الميزان أكثر سعادة من رؤية شخص سعيد ويعيش حياة مستقرة، لذلك لديه استعداد لمساندة أى شخص مالياً حتى يرسم الابتسامة على وجهه مرة أخرى ويجعله يشعر بالسعادة.
المصدر: اليوم السابع
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