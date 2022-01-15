ارتداء الكمامة يجعلك أكثر جاذبية للجنس الآخر... دراسة توضح!

وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يرتدون أقنعة الوجه يعتبرون أكثر جاذبية للجنس الآخر، حيث زعم باحثو جامعة كارديف التى أجرت الدراسة، أن الكمامات تجعل كل من الرجال والنساء أكثر جاذبية للعين، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

وطلبت الدراسة، من 43 امرأة تقييم صور الرجال على أساس الجاذبية، وعرضت الصور بنوعين مختلفين من أقنعة الوجه، مع كتاب يغطي الوجوه جزئيًا.القناع الطبى أكثر جاذبية من القماشواستخدم قناع طبي أزرق وقناع من القماش العادي في الدراسة، وقال المشاركون إن تلك الوجوه التي ترتدي أقنعة جراحية كانت الأكثر جاذبية، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.وقال الدكتور مايكل لويس من كلية علم النفس بجامعة كارديف،:" إن الدراسة أثبتت أن تفضيلاتنا قد تغيرت بمرور الوقت - مع اعتبار أقنعة الوجه تجعل الشخص أقل جاذبية قبل الوباء ودراستنا تشير إلى أن الوجوه تعتبر الأكثر جاذبية عند تغطيتها بأقنعة الوجه الطبية. قد يكون هذا بسبب إننا اعتدنا على ارتداء العاملين في مجال الرعاية الصحية لأقنعة زرقاء، والآن نربط هذه الأقنعة بأشخاص في مهن الطبية و في الوقت الذي نشعر فيه بالضعف، قد نجد أن ارتداء الأقنعة الطبية تشعرنا بالإطمئنان وبالتالي نشعر بمزيد من الإيجابية تجاه مرتديها".وأضاف لويس أنه من الممكن أن تجعل أقنعة الوجه الناس أكثر جاذبية لأنها توجه انتباه الاخرين نحو العيون.ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة" Cognitive Research" المبادئ والتداعيات - بينما لم يتم إصدار نتائج دراسة ثانية تطلب من الرجال تقييم جاذبية المرأة، لكن الدكتور لويس قال إن النتائج كانت متشابهة.