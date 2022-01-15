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عثر عليهما يغرقان بدمائهما... جريمة مروعة ضحيتها زوجان!

Lebanon 24
15-01-2022 | 16:00
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شهدت منطقة باغوص في منطقة الفيوم المصرية، جريمة بشعة فجر اليوم السبت بحق زوجين.
 
وفي التفاصيل، تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيها بلاغا من شابتين وزوجيهما، بقيام مجهولين بذبح والديهما وطعنهما بطريقة بشعة داخل شقتهما في حي باغوص بنطاق القسم، حيث انتقل الضباط إلى مكان الواقعة، وعثروا على جثة رجل خمسيني يدعى الحاج أبو حمادة مصطفى وزوجته، غارقين في دمائهما داخل شقتهما، إذ لقي الزوج مصرعه بعدما ذبحه مجهولون أمام باب الحمام، وتلقى عدة طعنات خرجت إثرها أحشاؤه من جسده، بينما أصيبت زوجته بعدة طعنات متفرقة بالجسم، وهي في حالة حرجة.

هذا وطوقت قوات الشرطة مسرح الجريمة، وفرضت كردونا أمنيا بالشارع، وأفرغت الكاميرات لتحديد هوية الجناة.

وكانت الابنة الكبرى حاولت الاتصال بوالديها مرارا وتكرارا عقب صلاة العشاء مساء أمس الجمعة، من دون رد على غير العادة، فشعرت بالقلق عليهما واتصلت بشقيقتها الصغرى وأخبرتها بعدم رد والديها وشعورها بالقلق عليهما، فأحضرتا زوجيهما واتجهوا إلى منزل والديهما للاطمئنان عليهما، وطرقوا الباب كثيرا لكن من دون رد فاضطروا لكسر باب الشقة، ووجدوا الأم غارقة في دمائها تصارع الموت، ووالدهما مذبوح.
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