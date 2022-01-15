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فتاة عربية بعمر الـ 12 عامًا تحصل على لقب أصغر خريجة بتاريخ كلية بروارد الأميركية

Lebanon 24
15-01-2022 | 05:46
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حصلت الطالبة المصرية سوسن أحمد البالغة 12 عاما على لقب أصغر خريجة في تاريخ كلية بروارد الجامعية الأميركية.
 
وهنأت السفار الأميركية بالقاهرة الطالبة المصرية الأمريكية في بوست لها عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك".

وقالت السفارة: "تهانينا للمصرية الأمريكية سوسن أحمد البالغة 12 عاما والتي أصبحت أصغر خريجة في تاريخ كلية بروارد الجامعية على مدار 61 عاما!.
 
وتابعت: "نتمنى استمرار النجاح لسوسن وهي تمضي في دراسة الطب في جامعة فلوريدا!.

ووجهت الطالبة سوسن نصيحة لكل زملائها قائلة: "وجه طموحك للعلى ولا تقلل من شأن نفسك".
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