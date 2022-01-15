مواليد 4 أبراج يشعرون بالغيرة تجاه الآخرين.. هل أحدهم في حياتك؟

يمتلك بعض الأشخاص القدرة على الشعور بالسعادة عندما يحقق الآخرون أحلامهم وطموحاتهم، وذلك لأنهم لا يغارون ويتمنون ببساطة أفضل ما لديهم. لكن على الجانب الآخر، هناك بعض مواليد الأبراج يشعرون بالغيرة الشديدة في اللحظة التي يرون فيها شخصًا أفضل منهم، فمن هم هؤلاء؟

الحمل

مواليد الحمل بطبيعتهم منافسون وغيورون للغاية، لذا يشعرون بالانزعاج عندما يصبح الآخرين أكثر نجاحًا منهم أو يحققون أحلامهم قبل أن يفعلوا ذلك.

العذراء

لا يواجه العذراء مشكلة عندما يصبح الآخرين ناجحين، طالما أنهم لا يتفوقون عليه، لكن عندما يحدث هذا، يشعر بالغيرة والحسد الشديد تجاههم.

العقرب

مواليد العقرب ليسوا ممن يجدون السعادة في فرحة الآخرين، إنهم لا يشعرون بالرضا عندما يحدث شيء جيد لهم، لذلك يكونوا يشعروا بالاستياء الشديد.

الدلو

يشعر مولود الدلو دائما بعدم الأمان في حياتهم، لذا يبدأون في مقارنة أنفسهم بالشخص الآخر.