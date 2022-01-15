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صالون تجميل رفض إعادة المبلغ إليها... فمزقت فساتين الزفاف! (فيديو)

Lebanon 24
15-01-2022 | 06:10
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لم تجد امرأة صينية سوى تخريب فساتين الزفاف في صالون تجميل، بعد أن رفضوا إعادة مبلغ التأمين، الذي دفعته المرأة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الحادثة وقعت في مدينة تشونغتشينغ في جنوب غربي الصين، في 9 كانون الثاني الجاري.

وقالت الصحيفة إن الصالون رفض إعادة مبلغ يعادل 550 دولارا، كانت قد دفعتها المرأة كجزء من باقة زفاف بلغت أكثر من 1250 دولارا، العام الماضي.
 
 
 وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أولا ثم وسائل إعلام محلية في الصين، أن المرأة وهي تندفع نحو فساتين العرائس وتقوم بتمزيقها بزوج من المقصات.
 
وسمع صوت شخص يصرخ في الفيديو أن ثمن هذه الفساتين بالآلاف، فردت المرأة باستهجان "بالآلاف! حتى لو كان ثمنها بالآلاف، فهذا جيد".

وذكرت تقارير إعلامية أن المرأة الغاضبة دمرت 32 فستانا، تجاوزت قيمتها نحو 11 ألف دولار.

وكانت المرأة قد اشترت حزمة حفل زفاف من الصالون في نيسان 2021، لحفل مقرر في 5 تشرين الأول من العام نفسه، لكنها طلبت في آب تأجيل الأمر قبل إلغائه تماما.

وطالبت بعد ذلك باسترداد المبلغ بالكامل بما في ذلك التأمين، وهو ما رفضه الصالون.
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