"مشهد يحبس الأنفاس".. نجاة حصان بعد محاصرته بين قطارين على السكك الحديدية! (فيديو+ صورة)

تصدر فيديو يحبس الانفاس مشاهدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وتحول الحصان الذي نجى بإعجوبة وهو يجري بين قطاريين في محافظة أسيوط بصعيد مصر، إلى حديث الساعة.و في مشهد غريب يحبس الأنفاس، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يكشف نجاة حصان من الموت بأعجوبة بعد محاصرته بين قطارين سريعين متضادين على قضبان السكة الحديد.وتحت عنوان «مصور فيديو الحصان يروي القصة»، قالت صحيفة «الوطن»المصرية، في مشهد تفوق على أفلام هوليوود، استطاع حصان أن ينجو بنفسه من الدهس المحتوم بالسكة الحديد، بعد أن حاصره قطاران في وقت واحد، خلال أقل من دقيقتين وثقهما مقطع فيديو، تم تداوله بصورة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.ويظهر بالفيديو المتداول، كيف كان الحصان يركض إلى جوار أحد القطارات، في الصعيد، قبل أن يتفاجأ بقطار آخر مقابل على السكك الحديدية التي كان يجري عليه، فلم يجد مفرًا سوى أن يواصل حركته السريعة، مستغلاً المسافة الصغيرة بين القطارين، التي لا يتخطى قطرها المتر، و حافظ على ركضه في خط مستقيم حتى نجا بحياته من الدهس أسفل عجلات القطار.ونقلت الصحيفة عن عبدالرحمن السيد أحمد، مصور الفيديو، والذي يعمل كأحد أفراد أمن القطار، قوله: «كنا موجودين كلنا في القطار 974 المتجه من القاهرة إلى الأقصر، واحنا طالعين من قرية منقباد في محافظة أسيوط، كان رجل في القطار يحاول أن يسقي الحصان ده مياه، لكن الحصان عندما سمع صوت القطار، أصيب بحالة من الذعر الشديد، دفعته للهروب من صاحبه، والركض إلى جانب القطار.ويضيف عبد الرحمن:«في ثوانٍ معدودة كان الحصان كل ما القطار يزود سرعته، هو أيضًا يزود سرعته، وظل الحصان يجري والناس تصور، وفي لحظات قصيرة فوجئ الجميع بقطار آخر قادم من الجهة المقابلة التي يركض بها الحصان، و ظللنا نشير إلى سائق القطار القادم، حتى أنتبه وهدأ من سرعته قليلاً».لكن ما أصاب الجميع بالذهول هو قيام الحصان بالجري بسرعة بين القطارين، مستغلاً مسافة تقل عن متر بينهما حتى تمكن من النجاة، وظل يجري بجوار القطار حتى سبقه.وأوضحت الصحيفة، أنه لم يتمكن أحد معرفة مصير الحصان الناجي، على الرغم من انشغالهم بالواقعة، وينتهي المشهد بركاب القطار فرحين بنجاة الحصان وهم يرددون"فلوسه حلال".