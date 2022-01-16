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ثراء فاحش وحب بانتظاره.. هذا البرج سيكون الأكثر سعادة في 2022!

Lebanon 24
16-01-2022 | 00:30
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كثيرون يبحثون عن حظوظ الأبراج في عام 2022، إذ يتطلع البعض لمعرفة النصائح التي ينبغي عليهم اتباعها في المواقف المختلفة التي تواجههم، ليتصدر البرج الأكثر سعادة في 2022، من الناحية المهنية أو العاطفية أو المالية، قائمة الأكثر بحثًا في الوقت الحالي.

 

والبرج الأكثر سعادة في 2022، يحتل صدارة البحث، كونه لديه الحظوظ الكثيرة ولن يعاني من المتاعب التي ربما تواجه أغلب الأبراج سواء في العمل أو على المستوى المهني، بحسب صحيفة hindustantimes و موقع  knowinsiders .

 

من هو البرج الأكثر سعادة في 2022؟

أكثر الأبراج سعادة وحظًا في 2022، هو برج الحمل، والذي يكون مواليده من 20 آذار إلى 21 نيسان ، ورقم الحظ لديه 3، أما اللون المفضل بالنسبة إلى مواليد تلك  الفترة هو الأصفر، إذ تسيطر عليهم طاقة إيجابية تجعلهم يواجهون القرارات الصعبة سواء على الصعيد الشخصي أو المهني دون أي متاعب.

 

لدى مواليد برج الحمل في العام الحالي، فرصة لعرض موهبتهم الإبداعية، إذ يجب عليهم التفكير في المستقبل والعمل على تحقيق على تحقيق أهدافهم، وربما تساعدهم العلاقات التي يمتلكونها منذ الأعوام الماضية في أوقات الحاجة.

 

على الصعيد المالي سيواجهون انتعاشة في الأموال، والحصول على حقوقهم دون الحاجة إلى خوض نزاعات قانونية، أما على الصعيد المهني فستكون حياتهم رائعة وسيتم تسوية حالات سوء الفهم السابقة مع أحبائهم، وفقا لتوقعات خبراء الأبراج.

 

على الصعيد المهني، ستكون فرصة أصحاب برج الحمل في تحقيق مكاسب كبيرة مناسبة هذا العام، إذ سينجزون مهامهم بسلاسة، وستكون لديهم الفرصة للحصول على وظيفة مربحة ومجزية.

 

كما يمتلك مواليد برج الحمل، حظوظا فيما يخص الحالة الصحية، إذ متوقع اختفاء الأمراض البسيطة لديهم، منها المتعلقة بالمعدة مثل القولون ما يوفر لهم الراحة، بالإضافة لتغيير النمط الغذائي ما يمنحهم حياة صحية أفضل.

 

أما فيما يتعلق بالجانب العاطفي، من المتوقع لمواليد برج الحمل أن يزداد التوافق والتفاهم المتبادل مع شركائهم أو من يميلون إليهم ويكنون لهم مشاعر الإعجاب والحب.

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