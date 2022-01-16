منوعات

صياد يتعرض لهجوم شرس... اليكم ما حصل

Lebanon 24
16-01-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-907683-637779314231074941.jpg
Doc-P-907683-637779314231074941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية أن رحلة صيد تحولت لمأساة بعد أن باغت أيل صيادا بولنديا وأصابه في عينه.

وتظهر في فيديو للحادث اللحظة التي هاجم فيها الأيل الخائف الصياد وأصابه في عينه.

وكان الصياد ليسزيك كامينيسكي في رحلة صيد جماعية في الغابات بالقرب من تشيلم، جنوب شرق بولندا، عندما صادف الحيوان المذعور المختبئ.

وأظهر الفيديو أن الصياد كان يمشي نحو الأيل حاملا بندقيته مرفوعة حيث باغته الحيوان البري من بين الأعشاب وأوقعه أرضا.

ونشر الصياد لاحقا صورا له على مواقع التواصل الاجتماعي والدم يسيل من عينه المتضررة، كما أظهرت الصور بندقيته ملقاة على الأرض وملطخة بالدم.


( ديلي مايل البريطانية) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-01-16
12:00 | 2022-01-16
08:00 | 2022-01-16
07:00 | 2022-01-16
05:00 | 2022-01-16
02:00 | 2022-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website