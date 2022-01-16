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هل ترغب في الحصول على مقعد من الدرجة الاولى في الطائرة... اليك هذا الخبر

Lebanon 24
16-01-2022 | 12:00
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كشفت المضيفة الجوية راشيل سوليفان عن وسيلة تتيح الانتقال إلى الدرجة الأولى مجانا والحصول على امتيازات إضافية أخرى على متن الطائرة.

 
ونقل موقع "Dailynationtoday" عن المضيفة راشيل سوليفان قولها إنها سافرت مع زوجها عدة سنوات واستغلوا مرات حيلة واحدة، إذ ارتدى الزوجان كنزات متماثلة كتب عليها "شهر العسل"، وبذلك يتوهم أفراد الطاقم أن الزوجين اقترنا حديثا ويقومون بكل ما في وسعهم لجعل رحلتهما أكثر راحة.

وقالت سوليفان في وصف حيلتها: "لقد نسجت أنا وزوجي الكنزتين من أجل رحلة شهر العسل. والآن حين نسافر جوا إلى أي مكان، نرتديهما، وفي كل مرة نشعر فيهما بالراحة والابتهاج".

وتأكيدا لحديثها، نشرت المضيفة صورتين أرفقتهما بمنشورها، إحداهما وهي تجلس مع زوجها في الدرجة الأولى بالطائرة، والثانية مع زجاجة شمبانيا ومكسرات أهداها إليهما أفراد الطاقم.

وأعجب معلقون بحيلة المضيفة، ووصفها البعض بأنها بارعة، وأعرب آخرون عن رغبتهم في خوض مثل هذه التجربة أيضا بل وبارتداء ثياب الزفاف كاملة للحصول على امتيازات على متن الطائرة.
 
(نوفوستي) 
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