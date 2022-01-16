8
o
بيروت
7
o
طرابلس
2
o
صور
7
o
جبيل
8
o
صيدا
8
o
جونية
2
o
النبطية
-4
o
زحلة
-4
o
بعلبك
2
o
بشري
5
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
هل ترغب في الحصول على مقعد من الدرجة الاولى في الطائرة... اليك هذا الخبر
Lebanon 24
16-01-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت المضيفة الجوية راشيل سوليفان عن وسيلة تتيح الانتقال إلى الدرجة الأولى مجانا والحصول على امتيازات إضافية أخرى على متن الطائرة.
ونقل موقع "Dailynationtoday" عن المضيفة راشيل سوليفان قولها إنها سافرت مع زوجها عدة سنوات واستغلوا مرات حيلة واحدة، إذ ارتدى الزوجان كنزات متماثلة كتب عليها "شهر العسل"، وبذلك يتوهم أفراد الطاقم أن الزوجين اقترنا حديثا ويقومون بكل ما في وسعهم لجعل رحلتهما أكثر راحة.
وقالت سوليفان في وصف حيلتها: "لقد نسجت أنا وزوجي الكنزتين من أجل رحلة شهر العسل. والآن حين نسافر جوا إلى أي مكان، نرتديهما، وفي كل مرة نشعر فيهما بالراحة والابتهاج".
وتأكيدا لحديثها، نشرت المضيفة صورتين أرفقتهما بمنشورها، إحداهما وهي تجلس مع زوجها في الدرجة الأولى بالطائرة، والثانية مع زجاجة شمبانيا ومكسرات أهداها إليهما أفراد الطاقم.
وأعجب معلقون بحيلة المضيفة، ووصفها البعض بأنها بارعة، وأعرب آخرون عن رغبتهم في خوض مثل هذه التجربة أيضا بل وبارتداء ثياب الزفاف كاملة للحصول على امتيازات على متن الطائرة.
(نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة
ثراء فاحش وحب بانتظاره.. هذا البرج سيكون الأكثر سعادة في 2022!
Lebanon 24
ثراء فاحش وحب بانتظاره.. هذا البرج سيكون الأكثر سعادة في 2022!
00:30 | 2022-01-16
16/01/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع من 33 ألف ليرة الى 24 ألف.. هذا سبب الهبوط الحاد للدولار!
Lebanon 24
تراجع من 33 ألف ليرة الى 24 ألف.. هذا سبب الهبوط الحاد للدولار!
23:43 | 2022-01-15
15/01/2022 11:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يفجر مفاجأة جديدة عن سعر الدولار.. عند أي رقم سيتم تثبيته؟
Lebanon 24
وهاب يفجر مفاجأة جديدة عن سعر الدولار.. عند أي رقم سيتم تثبيته؟
15:18 | 2022-01-16
16/01/2022 03:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه الكبير أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد انخفاضه الكبير أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
01:47 | 2022-01-16
16/01/2022 01:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تحصل في سوق الدولار.. إليكم موعد إنتعاش الليرة
Lebanon 24
خطوة تحصل في سوق الدولار.. إليكم موعد إنتعاش الليرة
06:08 | 2022-01-16
16/01/2022 06:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:02 | 2022-01-16
برجك اليوم
14:00 | 2022-01-16
تعلم كيف تهتم بنفسك... مهارة لا بد منها
10:00 | 2022-01-16
صياد يتعرض لهجوم شرس... اليكم ما حصل
08:00 | 2022-01-16
بعد 34 عاما...تبرأة امرأة من جريمة قتل!
07:00 | 2022-01-16
قبل الوفاة... هذا ما يندم عليه الجميع
05:00 | 2022-01-16
"مشهد يحبس الأنفاس".. نجاة حصان بعد محاصرته بين قطارين على السكك الحديدية! (فيديو+ صورة)
فيديو
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2022-01-16
17/01/2022 06:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-01-16
17/01/2022 06:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعافيه من كورونا.. إعلامي شهير يعلن وصيته: "ما تسيبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعافيه من كورونا.. إعلامي شهير يعلن وصيته: "ما تسيبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي" (فيديو)
05:00 | 2022-01-16
17/01/2022 06:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact