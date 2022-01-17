هذه الأبراج ستتغير حياتها وستعيش اجواء رومنسية في الـ 2022.. هل أنت من بينها؟

قد تتغير حياة مواليد 4 ابراج في العام 2022. فقد يعيشون اجواء رومنسية مميزة. ويمكن ان يتمثل هذا بالزواج او الخطوبة او ربما لقاء الشريك المناسب وعيش تجربة عاطفية فريدة معه. لكن على كل من هؤلاء توخي الحذر في هذه الحالة من اجل عدم القيام بالخيارات غير الصائبة او ارتكاب الاخطاء غير محسوبة العواقب. اذاً هذا ابرز ما يمكن ان يواجه مواليد هذه الابراج على المستوى العاطفي في المرحلة المقبلة من العام الجاري.

مفاجآت عاطفية لمواليد 4 ابراج

الحمل

يشعر مولود الحمل لسبب ما بالاشتياق الكبير الى شريك حياته. ولهذا يمكن لقاؤهما ان يتميز بالكثير من الحيوية والفرح والرومنسية. فقد يعبر كل منهما من القلب عن مشاعره تجاه الآخر. كما قد يقوم ببعض الخطوات التي يمكن ان تعزز العلاقة وان تجعلها اكثر ثباتاً وقوة ومتانة. كذلك قد يدفعهما هذا الى القيام ببعض المشاريع المشتركة الناجحة التي تضيف قيمة جديدة مميزة الى علاقتهما. اذاً ليس على اي منهما سوى الصبر والتحمل الى ان يحين موعد اللقاء وخصوصاً في حال سفر احدهما. وعلى الحمل الاعزب الانتباه الى الاشارات التي يرسلها له الشريك المحتمل. فربما حان موعد الارتباط.

الجوزاء

عاش مولود الجوزاء في المرحلة السابقة حالة من الجفاء او ربما الملل العاطفي. فالشريك لم يقم بأي خطوة تجاهه لأسباب مختلفة. لكن يبدو ان العام 2022 قد يفتح امامهما ابواباً جديدة. فقد تحدث بعض المفاجآت التي يمكن ان تجعل كلاً منهما يعيد النظر في العلاقة ويسعى الى تحفيزها والى ضخ الحيوية فيها. وهو ما قد يضع حداً للاجواء الضبابية وما يمكن ان يؤجج المشاعر ويدفع كلاً من الشريكين الى التقرب من الآخر مجدداً. اما الجوزاء العازب فلديه فرصة الحصول على ما يتمناه.

الميزان

تشهد حياة الميزان في السنوات الاخيرة انفتاحاً عاطفياً كبيراً. وهو ما يمكن ان يتطور في هذا العام. فقد يبدأ الشريك القاسي عادة بإظهار عواطفه. كما يمكن ان يقوم ببعض المبادرات غير المسبوقة والتي يمكن ان تقلب حياة الثنائي رأساً على عقب. لذا قد يعيش مولود الميزان حالة من الارتياح النفسي لم يشهدها منذ سنوات. كما قد يتخلص من بعض الاعباء الثقيلة. وهو ما يتيح له التفرغ لحياته العاطفية. اذاً ثمة اخبار سعيدة منتظرة في انتظاره.

الدلو

يعتبر من مواليد 4 ابراج يعيشون اجواء رومنسية غير مسبوقة في المرحلة المقبلة. ويساهم في هذا التغيير الكبير الذي يطرأ على طباع الشريك. فقد يصبح اكثر تعاطفاً وتعاوناً. وهو ما يساعد على بناء حياة مشتركة مستقرة. كذلك يمكن ان يعرف هذا المولود حالة من الانفراج على المستوى المهني والمادي بعد ضائقة دامت سنوات. فقد يتمكن من تلبية حاجات اسرته. وهو ما يمكن ان ينعكس بشكل ايجابي جداً على علاقته مع شريك حياته. اذاً على مواليد 4 ابراج الانتباه الى هذا التحسن الذي يطرأ على حياتهم الزوجية والعاطفية من اجل الحفاظ على النتائج.