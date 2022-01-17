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طيار يهبط في بلد عربي ويرفض مواصلة الرحلة.. والسبب غريب!

Lebanon 24
17-01-2022 | 02:00
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هبط طيار تابع للخطوط الجوية الباكستانية بطائرته في مدينة الدمام السعودية، ورفض مواصلة الرحلة إلى إسلام أباد الباكستانية، يوم الأحد.


وحسب ما ذكرت قناة "سماء" الباكستانية، فإن الرحلة "PK 9754" كان من المفترض أن تسافر من الرياض إلى إسلام أباد، لكنها تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت: "وبعد ذلك، قرر الطيار الهبوط اضطراريا في مطار الدمام، ورفض مواصلة الرحلة".


وأوضح المصدر أن الطيار علّل قراره بـ"انتهاء عدد ساعات دوامه".
 
واحتج الركاب على تأخير رحلتهم ورفضوا تغيير الطائرة. وبعد طول انتظار وتوتر الأوضاع، تم استدعاء رجال الأمن.

وقال متحدث باسم الخطوط الباكستانية: "يجب أن يستفيد الطيار من قسط من الراحة، لأن الأمر ضروري لسلامة الطيران".

وتابع: "سيصل جميع الركاب في حدود الساعة 11 مساءً إلى مطار إسلام أباد.. حتى ذلك الحين، تم إجراء جميع الترتيبات في الفنادق".
المصدر: سكاي نيوز
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