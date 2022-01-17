طيار يهبط في بلد عربي ويرفض مواصلة الرحلة.. والسبب غريب!

هبط طيار تابع للخطوط الجوية الباكستانية بطائرته في مدينة الدمام السعودية، ورفض مواصلة الرحلة إلى إسلام أباد الباكستانية، يوم الأحد.وحسب ما ذكرت قناة "سماء" الباكستانية، فإن الرحلة "PK 9754" كان من المفترض أن تسافر من الرياض إلى إسلام أباد، لكنها تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية.وأضافت: "وبعد ذلك، قرر الطيار الهبوط اضطراريا في مطار الدمام، ورفض مواصلة الرحلة".وأوضح المصدر أن الطيار علّل قراره بـ"انتهاء عدد ساعات دوامه".