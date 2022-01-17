منوعات

عربية تحصد المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات..من هي؟ (صورة)

Lebanon 24
17-01-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-907911-637780004807257838.jpg
Doc-P-907911-637780004807257838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصدت الأردنية جاكلين ستاب المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات التي أقيمت في أمريكا أول من أمس، بعد منافسة قوية مع الأمريكية شايلين فورد التي فازت باللقب.

وبحسب عدد من المواقع المحلية كشفت جاكلين للحكام عن نشأتها المتواضعة في الأردن مع أمها الأردنية التي شجعتها على تحقيق أحلامها.

وقالت جاكلين "تختلف الأهداف والأحلام من شخص لاخر. بالنسبة لي شخصيا، أمي ربت 5 اطفال وهي ارملة، ومهاجرة.

وأضافت جاكلين "توفي والدي في وقت مبكر وما زالت صغيرة جدا في ذلك الوقت وشجعتنا أمي على المعرفة والتعليم".
 
 
وقالت أيضا "من خلال مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات، أريد أن أساعد الفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم للحصول على فرص للتعليم وهذه هو شغفي".

هذا وقد قدرت جاكلين تكريمها من خلال وضع صورها على أغلفة المجلات في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن جاكلين توجت بملكة جمال نيويورك وفلوريدا والأردن للمتزوجات.
 
المصدر: الامارات اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-01-17
12:00 | 2022-01-17
10:00 | 2022-01-17
08:00 | 2022-01-17
07:00 | 2022-01-17
04:32 | 2022-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website