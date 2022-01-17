عربية تحصد المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات..من هي؟ (صورة)

حصدت الأردنية جاكلين ستاب المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات التي أقيمت في أمريكا أول من أمس، بعد منافسة قوية مع الأمريكية شايلين فورد التي فازت باللقب.وبحسب عدد من المواقع المحلية كشفت جاكلين للحكام عن نشأتها المتواضعة في الأردن مع أمها الأردنية التي شجعتها على تحقيق أحلامها.وقالت جاكلين "تختلف الأهداف والأحلام من شخص لاخر. بالنسبة لي شخصيا، أمي ربت 5 اطفال وهي ارملة، ومهاجرة.وأضافت جاكلين "توفي والدي في وقت مبكر وما زالت صغيرة جدا في ذلك الوقت وشجعتنا أمي على المعرفة والتعليم".