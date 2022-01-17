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كاميرا سرية تفضح ممرضة.. هذا ما فعلته في الخفاء لغير الراغبين في اخذ لقاح كورونا!

Lebanon 24
17-01-2022 | 08:00
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كشفت كاميرات مراقبة ممرضة وهي تفرغ جرعة اللقاح في منديل قبل حقن الأشخاص به، وتسببت ذلك في القبض عليها.

وألقت الشرطة الإيطالية في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية القبض على الممرضة التي تصدر شهادات مزورة للتلقيح المضاد لكوفيد-19 لمن يرفضون الحصول عليه.

وأوضحت القناة أن كاميرا المراقبة في مستشفى "فييرا ديل ميديتيرانيو" أظهرت أن الممرضة تقوم بحقن المواطنين بجرعات اللقاح بعد أن تقوم بتفريغها بالكامل بعيدا عن أجسادهم. ثم تقوم بإصدار شهادات لهم تثبت حصولهم على التطعيم مقابل الحصول على رشوة.

ويظهر في الفيديو الممرضة وهي تفرغ حقنة كاملة في قطعة قماش، ثم تضع الحقنة في الجزء العلوي من ذراع الشخص.
 
 
وأشارت القناة إلى أن الشرطة قامت بتوجيه اتهامات لممرضة تتعلق بالفساد والتزوير وإهدار المال العام.

ووفقا للقناة فإن بعض الإيطاليين يلجأون إلى ذلك لأنهم لا يرغبون في تلقي اللقاح وفي الوقت نفسه يحتاجون شهادة التطعيم من أجل مواصلة حياتهم دون قيود.

يذكر أن السلطات في إيطاليا تجبر المواطنين على إظهار شهادات الحصول على اللقاح من أجل استخدام المواصلات العامة والدخول إلى المقاهي والفنادق وغيرها من الأماكن العامة، لمواجهة الموجة الجديدة من انتشار فيروس كورونا.
 
 
 
المصدر: الامارات اليوم
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