هذه الابراج تشعر بالملل بسرعة وتحب الاثارة والمغامرات.. هل أنت من بينها؟

بعض الأبراج تحتاج بشكل دائم القيام بالكثير من النشاطات التي تتضمن الحركة والمرح. وبالتالي لا يحتاجون الى شريك مغامر فحسب بل الى شريك يمكنه مضاهاتهم في نشاطتهم، وحين يرتبطون بشريك لا يمكنه السير وفق الإيقاع نفسه فهم يشعرون بالملل بسرعة، والملل بالنسبة لهم يعني نهاية العلاقة.

تعرفوا إلى الأبراج التي بحاجة دائماً إلى المغامرات والإثارة في حياتها:

برج الحمل

يملك مولود برج الحمل الكثير من الطاقة ويعشق الحرية والمغامرة وهو لا يمكنه الثبات في مكان واحد. وحين يجد الشريك المناسب الذي يمكنه السير وفق إيقاعه فإنّ الرومانسية ستكون أزلية وذلك لأنّ الحياة دائماً متجددة مع الحمل. سيرغب في جعل كل موعد مع شريكه أفضل وأكثر إثارة من الماضي. بالنسبة إلى برج الحمل، فإنّ المغامرات والتجارب الممتعة لا تقدر بثمن.

برج الجوزاء

يحتاج الجوزاء لأن يقوم بالكثير من النشاطات وذلك لأنه يريد اللحاق بكل ما هو جديد، وبالتالي شريك يحب الحياة المنزلية ليس الخيار المناسب له. فالحياة مع الجوزاء تعني الخروج والمغامرات المفاجئة والكثير من المناسبات الإجتماعية. هو مندفع، ولأنه يعيش دائماً في الوقت الحالي، فإنه يميل إلى اتباع الأهواء بدلاً من الخطط. كدليل على الازدواجية، لا يمكنك أبداً معرفة ما يمكن توقعه من الجوزاء.

برج الأسد

يحتاج الأسد إلى شريك مستعد لتجربة كل ما هو جديد والذهاب من مكان إلى آخر والإستمتاع بالنشاطات. ولهذا السبب يبحث الأسد وبشكل دائم عن شريك مغامر يعشق المغامرات نفسها التي يعشقها هو.

برج القوس

لا يمكن ببساطة ترويض برج القوس، وعلى الرغم من أنه لا يُحب عادةً أن يكون مقيد بعلاقة، إلا أنه سيكون أكثر من سعيد برفقة شريك يتمتع بالحيوية مثله. يحتاج القوس للإرتباط بشريك يحب تعلم كل ما هو جديد والنمو بشكل دائم وذلك كي يتمكن البرج هذا من القيام بكل ما يجلب له السعادة مع الشريك. المغامرة قد تعني أموراً عديدة مختلفة له، وهي تعني أيضاً تعلم كل ما هو جديد بشكل دائم.

برج الدلو

عشق المغامرة خارج عن سيطرة الدلو فهو جزء من هويته وبالتالي الحاجة ماسة لشريك مغامر يمكنه فهم شخصيته وعدم محاولة فرض القيود عليه ومشاركته في الوقت عينه بالإستمتاع بالمغامرة المفاجئة.