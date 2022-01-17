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العثور على كنز من الذهب... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-01-2022 | 12:00
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عثر عالم الآثار الألماني وولفجانج هيركت على عملات ذهبية قديمة في ولاية براندنبورغ الألمانية، سكت خلال العصر الحديدي المتأخر قبل 2000 عام.

وأعلن مانجا شول وزير الثقافة في براندنبورج العثور على 41 قطعة نقدية ذهبية، هي أول كنز ذهبي مكتشف في الولاية للعملات المعدنية، ويطلق عليها بالألمانية regenbogenschüsselchen، ويترجم إلى "أكواب قوس قزح".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعثر فيها هيركت المتطوع في إدارة التراث بولاية براندنبورج ومتحف الدولة الأثري على عملات ذهبية، بل سبقها عام 2017.

وتقول الأساطير إن العملات المعدنية التي على شكل "أكواب قوس قزح" سقطت من السماء، إذ وجد الفلاحون عددا منها في حقولهم بعد هطول الأمطار.

(نوفوستي)
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