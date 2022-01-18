مواليد هذه الأبراج يحبون حياة الثراء والرفاهية وصرف الأموال.. هل أنت من بينهم؟

الكثير من الأشخاص يفضلون عيش حياة الرفاهية والثراء، لذلك ينفقون أموالهم من دون تخطيط أو ترتيب سواء على شراء قطع ديكور جديدة أو ملابس أو حتى إكسسوارات باهظة الثمن، مما يجعلهم يشعور بالمزيد من الثقة بالنفس والهدوء، ويعتقد إن هؤلاء ينتمون إلى بعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia".

برج الثور

يتميز مولود برج الثور بالعناد والطموح الذى يدفعه للوصول لهدفه، كما يسعى للعيش فى رفاهية، وتوفير الحياة المريحة والفاخرة لأحبائه، كما لا يفضل امتلاك أي شيء رخيص، لذا يعمل حتى يتمكن من عيش حياة راقية.

برج الجوزاء

يعرف عن مولود برج الجوزاء بأنه مندفع ومتهور ومحب للرفاهية، لذلك إذا شعر أن شراء سلعة باهظة الثمن سوف تمنحه السعادة، فلا يتردد فى شرائها.

برج الأسد

يفضل برج الأسد إهداء الآخرين والحصول على هدايا من الآخرين أيضًا، كما يمكن أن صرح بعدم رضاه عن الهدية إذا لم تكن فاخرة وينتقدها أمام من أهداه، كما يبحث عن طرق لكسب المال حتى يشترى ما يحلو له.

برج القوس

يفضل برج القوس السفر بتذاكر الطيران من الدرجة الأولى والإقامة في فندق 5 نجوم والمطاعم وما إلى ذلك، فإنه يعتبر من الأبراج المدمنة على الحياة الراقية .

برج الجدي

يعتبر برج الجدي شخصا طموحا ويعمل بجد حتى يصل لهدفه، كما يعتبر من الأشخاص التي لا ترضى إلا بالهدايا الفاخرة، كما يشتري أغراضه غالية الثمن بذكاء.