الحمل

لن تكون الأيام المقبلة سهلة عليك مادياً، وتواجه بعض الأزمات الشديدة، لكنك في الحقيقة قادر على تخطي أي أزمة بفضل حكمتك

الثور

تحب السيطرة على شريكك وتريده لنفسك فقط، لا تغار ولكن ما تملكه هو حب السيطرة على المحيطين بك، وخصوصا الشريك الذي تفضل أن يلازمك كظلك

الجوزاء

رياضة المشي مهمة جداً، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط

السرطان

يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحياً ومفيداً

الاسد

تواجهك بعض الصعوبات في عملك ولكنك تجتازها بنجاح وبأقل مجهود بفضل ذكائك وحكمتك ويقف الحظ معك وتتألق في مجموعة من النجاحات تغير مسار حياتك

العذراء

تلازمك حالة مادية صعبة هذا اليوم، ومن الأفضل عدم البدء بأي مشروع قبل جلاء الأمور ومعرفة الأسس الواجب البناء عليها

الميزان

تسير العلاقة بينك وبين الحبيب على ما يرام، فلا تدع الآخرين يدخلون على خط الانسجام بينكما

العقرب

تعود الأمور بينك وبين الشريك إلى مجاريها الطبيعية بفعل حكمتك ونضجك، ووعي الشريك الذي تفهم الوضع وقرر العودة إليك

القوس

تتخلص من المشكلات الاجتماعية والنفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد وتغمرك السعادة

الجدي

لا تورّط نفسك في أمور تافهة، وتسبب اضطراباً لوضعك الصحي أنت بغنى عنه اليوم

الدلو

لا تكثر من وضع الملح في الطعام أو السكّر في القهوة، فأضرارهما أكبر بكثير من فوائدهما

الحوت

قد تقيم معاهدة صلح أو تعاوناً متبادلاً مع أحدهم فتثمر الجهود وتنتعش الآمال وتعود الأمور الى مجاريها