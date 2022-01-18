5 نصائح للتركيز أثناء العمل من المنزل

إليكم نصائح للتركيز أثناء العمل من المنزل

ممارسة تمارين التأمليجب على الموظف الذي يعمل من المنزل أن يمارس تمارين التأمل مثل أن يغمض عينيه ويصفي ذهنه ويعد أنفاسه دون أن يحاول تغييرها أو السيطرة عليها مع التركيز على ما يشعر به الجسم، مما يساعد على تحسين انتباهه خلال العمل.الحصول على فترات راحة منتظمةتساعد فترات الراحة المنتظمة على تصفية الذهن، من خلال استنشاق بعض الهواء النقي، أو القيام بمزيد من التمارين الرياضية ، مما يساعد على تحسين التركيز عند الموظف، لذلك ينصح بالحصول على خمس دقائق فى نهاية كل ساعة خلال فترة العمل.تغيير مكان العملومن الأساليب التي تساعد في التركيز أثناء العمل، هي الاستماع إلى الموسيقى كل 90 إلى 120 دقيقة وتغير مكان العمل بشكل يومي.رتب أولويات مهامكيجب على الموظف أن يرتب أولويات عمله خلال اليوم، حتى يستطيع إنهاء المهام المطلوبة منه على أكمل وجه، من خلال كتابة قائمة بالأعمال التي يجب إنهائها خلال اليوم.تجنب الضوضاءيفضل الجلوس في غرفة هادئة حتى يستطيع الموظف التركيز أثناء العمل، مع تجنب تفحص مواقع التواصل الاجتماعي إلا عند الضرورة حتى يستطيع التركيز والانتباه.