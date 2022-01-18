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منوعات
5 نصائح للتركيز أثناء العمل من المنزل
Lebanon 24
18-01-2022
|
01:08
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يواجه بعض الموظفين العاملين في المنزل صعوبة في التركيز أثناء العمل، وهذا ما أثبتته دراسة حديثة، أشارت إلى أن ثلاثة أرباع الموظفين يجدون صعوبة في التركيز، لأسباب عديدة منها الاضطرار للتكيف مع قواعد القانون والمجتمع والعمل والحياة الشخصية المتغيرة باستمرار، مما تسبب في شعور الملايين
بالإرهاق الذهني والمعاناة مع قصر فترة الانتباه، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
إليكم نصائح للتركيز أثناء العمل من المنزل
ممارسة تمارين التأمل
يجب على الموظف الذي يعمل من المنزل أن يمارس تمارين التأمل مثل أن يغمض عينيه ويصفي ذهنه ويعد أنفاسه دون أن يحاول تغييرها أو السيطرة عليها مع التركيز على ما يشعر به الجسم، مما يساعد على تحسين انتباهه خلال العمل.
الحصول على فترات راحة منتظمة
تساعد فترات الراحة المنتظمة على تصفية الذهن، من خلال استنشاق بعض الهواء النقي، أو القيام بمزيد من التمارين الرياضية ، مما يساعد على تحسين التركيز عند الموظف، لذلك ينصح بالحصول على خمس دقائق فى نهاية كل ساعة خلال فترة العمل.
تغيير مكان العمل
ومن الأساليب التي تساعد في التركيز أثناء العمل، هي الاستماع إلى الموسيقى كل 90 إلى 120 دقيقة وتغير مكان العمل بشكل يومي.
رتب أولويات مهامك
يجب على الموظف أن يرتب أولويات عمله خلال اليوم، حتى يستطيع إنهاء المهام المطلوبة منه على أكمل وجه، من خلال كتابة قائمة بالأعمال التي يجب إنهائها خلال اليوم.
تجنب الضوضاء
يفضل الجلوس في غرفة هادئة حتى يستطيع الموظف التركيز أثناء العمل، مع تجنب تفحص مواقع التواصل الاجتماعي إلا عند الضرورة حتى يستطيع التركيز والانتباه.
المصدر: اليوم السابع
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