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اقتحمه لسبب غريب...ضبط رجل في حمام شعبي للنساء!

Lebanon 24
18-01-2022 | 05:00
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أوقفت مصالح منطقة الأمن المدينة العتيقة بمراكش في المغرب، أمس الاثنين، شخصا هاجم حماما للنساء بأحد أحياء المدينة العتيقة، بعدما استنجدت به زوجته التي دخلت في شجار مع 4 نسوة.

وتم هذا التدخل على إثر شكاية بالتعرض للعنف تقدمت بها النسوة الأربع في مواجهة زوج المرأة التي تشاجرن معها.

وقال موقع "هسبريس" المغربي إن عناصر الدائرة الأمنية الثانية أخضعت الشخص المعني للبحث وأقر باقتحامه الحمام عقب استنجاد زوجته به، ولم يثبت استعماله للسلاح الأبيض.

وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المصدر: الامارات اليوم
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