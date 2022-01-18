إليكم توقعات ماغي فرح المهنية والعاطفية للأبراج للأسبوع الثالث من كانون الثاني.. احذروا هذه الأيام

توقعات برجك الأسبوعي تسلط الضوء على كيفية تحوُّل الأمور لصالحك وما هي الخطوات الصحيحة لتكن في حال أفضل في حياتك المهنية والعاطفية، وما هي أفضل النصائح لك على الصعيد المهني والمالي، وهل يحمل لك الأسبوع هذا، أخباراً سارة؟

إليكم أبرز التوقعات المهنية والعاطفية من الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح للأبراج مهنيا وعاطفيا.

برج الحمل

قد تلجم دفاعك قليلاً وتتعرض لبعض التوتر، لذا عليك الإنتباه حتى لا يعلو الصوت والغضب. تبرز إتجاهات إجتماعية مهمة جداً بين يوم الأربعاء والخميس، فراهن على هذين اليومين لترطيب الأجواء وقد تحقق مشروعاً مهماً جداً أو تذهب في إتجاهات جديدة.

عاطفيا: تتعزز اللقاءات الإجتماعية والمهنية وتشعر بالرضى عن الذات. كن صبوراً جداً بسبب بعض الإشكالات التي قد تطرأ في نهاية الأسبوع هذا.

برج الثور

تتبلور الأمور لمصلحتك ويكتمل القمر في برج السرطان فيوفر لك طاقة إيجابية كبيرة. راهن على الفترة هذه لمعالجة أمورك بهدوء واستفد من الفرص لإنتقاء ما هو صالح لك. إبتعد عن الجدال يوم الأربعاء والخميس فهذين اليومين معاكسين جداً ويحملون بعض القلق والتوتر.

عاطفيا:

تنتقل الشمس في هذه الأثناء إلى برج الدلو حتى تشكل طالعاً دقيقاً مع برجك وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم العجرفة. لحسن الحظ ينتقل كوكب مارس إلى برج الجدي لترطيب الأجواء ويتحدث عن مبادرة لشخصية مهمة ويُحدث توازن مع الشمس في برج الدلو. يوفر لك ماركور بعض الأداء الجيد مع تواجده في برج الدلو وضرورة معالجة بعض المشاكل القديمة العالقة. راهن على يوم الجمعة والسبت للقيام في مبادرات وكن متحفظاً جداً.

برج الجوزاء

سيدفعك كوكب مارس إلى مغامرة وستكون جريئا جداً وستأخذ قراراً في مجال مالي أو يكون لديك إتصالات مع بعض المسؤولين أو بعض الجهات النافذة أو الحكومات. ستعمل المستحيل لكسب الود، وقد ترغب في إتمام عملية ناجحة في الوقت هذا. يُخشى في الوقت هذا من التعاطي مع المجهول أو مواجهة بعض المشاكل الآتية. تُناقش عملية بيع أو شراء أو تتوصل إلى بعض الإنجازات بين الأربعاء والخميس.

عاطفيا: إنتبه من بعض العلاقات المتفجرة جداً وغير المنضبطة بين الجمعة والسبت. تبتسم لك السماء إبتداءً من نهاية الأسبوع هذا.

برج السرطان

تبلغ ذروة عطاؤك إبتداءً من بداية الأسبوع بسبب إكتمال القمر في برجك والذي يُشكّل مفترق طريق في حياة الكثيرين من مواليد السرطان، لكن من الممكن أن يربكك قليلاً ويجعلك حائراً بسبب معاكسته لساتورن في برج الدلو ومواجهته للشمس، وقد يعني للبعض فراق أو مناكفات. تكون علاقاتك الإجتماعية لها وقع مهم على أمورك المهنية في الفترة هذه والتي تتوصل فيها إلى لقاء لأحد الأفرقاء للحصول على فرص مهمة بين الأربعاء والسبت. يكون هناك إجتماعيات في الوقت هذا وخاصة بين الأربعاء والخميس وهما يشكلان ظرفا مفصليا للبعض. قد يصطدم المسار المهني في فترة جمود إعتباراً من بداية الأسبوع الرابع.

عاطفيا: يشير فينوس إلى لقاءات غرامية مهمة جداً وبعض المشاكل الزوجية في نفس الوقت، بالإضافة إلى بعض الرومانسية لبعض مواليد السرطان.

برج الأسد

لديك بعض التغييرات وربما عليك قبول بعض التسويات. ركز على أعمالك ولا تُقدم على أي إجراء إرتجالي وانتبه أثناء ممارستك للرياضة. اعتمد على حدسك بين الأربعاء والخميس والتزم بأمر وعدت فيه فقد تتمكن في الوقت هذا من توسيع نطاق عملك إلى حد كبير.

عاطفيا: حاذر من المخاطرة بين الجمعة والسبت فقد تتعرض إلى بعض الأمور الني تحمل لك نتائج عكسية. يجب أن تكون دبلوماسياً في الفترة هذه وتبدأ التفكير في بعض الحلول لمشكلة تخصك.

برج العذراء

كن عملياً في الفترة هذه، ونظم مواعيدك وأوراقك ولا تؤجل شيئاً لأنّ كوكب مارس يجعلك مندفعاً وقد يورطك في بعض القرارات التي تضر بك. لكنك تشرق بجاذبية كبيرة يوم الجمعة والسبت وتشعر أنّ هناك شيئاً سيتغير لمصلحتك.

عاطفيا: لديك قمر مكتمل في برج السرطان وسيكون هذا القمر مناسباً لك ويحالفك الحظ. تتناغم مع بعض الزملاء والمحيط وتتلقى جواباً على سؤال يحيرك. تهتم بوضع صحي وتتناغم مع بعض الأطراف وتدرك أولوياتك التي عليك مراعاتها. تحن للماضي الذي يظهر في محيطك وربما بين الأربعاء والخميس.

برج الميزان

الحذر ضروري جداً في هذه الفترة لأنّ القمر عندما يكتمل في السرطان يكون جيداً للحوت والعقرب وغيرهما من الأبراج، لكن يكون معاكساً لك. في هذه الأثناء إنتبه من بعض الإجراءات والقرارات والتهور لأنّ الفترة هذه دقيقة جداً ولا تستهين فيها. حاول الإسراع في تحقيق بعض المشاريع في الفترة هذه أو بإطلاقها ولا تؤجل إلى وقت لاحق فقد تتعرقل المساعي بين الجمعة والسبت ويتسبب الوضع الفلكي في تأخير ومعاكسات غير منتظرة.

عاطفيا: إبتداءً من يوم الجمعة قد تبحث عن الحب خارج إطارك الإعتيادي أو قد تطل على علاقات إستثنائية وغير كلاسيكية ويكون هناك أمراً جديداً يدخل في حياتك ويجعلك تشعر ببعض الإرباك. تتباهى في نفسك وتذهب إلى لقاء مُتستّر بين الأربعاء والخميس.

برج العقرب

تنقلب الأمور لمصلحتك لأنّ القمر يكتمل في برج مائي في هذه الأثناء حتى تكون الأيام المقبلة واعدة جداً وتحميك من بعض المطبات وتجعلك رائداً في محيطك. في الأجواء مشاكل وعوائق مهنية قد تعرقل المزاج خاصة إذا كنت من مواليد الدائرة الأولى والثالثة. إبتعد عن المشاريع الجريئة في الوقت هذا.

عاطفيا: تُحسّن العلاقات وتعيش وقتاً ممتازاً في حياتك الشخصية وقد تلتقي مع حبيب أو تذهب إلى موعد ممتع جداً. إبتعد عن الجدل ولا تباشر في جديد بين الأربعاء والخميس. قد تتلقى خبراً جيداً بين الجمعة والسبت وتعيش أماناً وحناناً وتنسى المشاكل التي قد تطرأ في الأسبوع هذا بين الحين والآخر.

برج القوس

تحمل الفترة هذه سوء التفاهم مع المحيط المهني. برهن عن أفكارك وصارح الآخرين بين الأربعاء والخميس، قد توصلك الإتصالات خلالهما لدفع جديد ومفاجىء وربما تحصل على معلومات مهمة جداً غير متوقعة أبداً وتساعدك. ما زال كوكب مارس في برجك ويشد من عزيمتك ويحمل لك الفرص. حاول أن تجتمع مع المعنيين وكن واضحاً في مقاربتك لبعض المسائل المهمة وتجنب بين الجمعة والسبت النقاشات الشائكة ولا تُعبّر عن أفكارك.

عاطفيا: تبدأ الأسبوع مع القليل من الإرباكات وتكون غير مرتاح لمسار بعض الأمور لأنّ الفترة تكون مشوشة قليلاً بسبب القمر المكتمل في السرطان.

برج الجدي

إنتبه من الصراعات على النفوذ بين الأربعاء والخميس وقد يخبىء لك الأعداء المتخفيين خطة مواجهة تعرقل خطواتك. إنما يوم الجمعة والسبت يحملان لك بشرى سارة بعد فترة من مواجهات بعض الحاسدين لك أو من إنتقادات تستهدفك أو تطال سمعتك. ستنتصر بشرط المحافظة على أدبياتك ولا تمشي في وحل الفساد وتتفوه بالكلمات المسيئة. كن حذراً جداً. تتطرأ إلى مشاريع جديدة في هذه الأثناء وتتأمل في الأفضل وقد تزرع الفرح حولك وتسعد أيضاً في إجتماع أو إحتفال تُظهر خلاله قدراتك في آخر الأسبوع هذا.

عاطفيا: عليك أن تكون حذراً جداً. يكتمل القمر في مواجهة برجك يعني في برج السرطان ويحذرك من بعض المشاكل في الشراكة أو توقيع على عقد أو تشعر ببعض العرقلات وحتى لو لم تكن ملموسة. قد تعاني من ضغوطات مفاجئة جداً لم تتوقعها.

برج الدلو

كن حذراً بين الثلثاء والخميس وخفف من النشاطات ولا تسلط الضوء عليك وكن متحسباً لمجازفات غير مدروسة وحاول تكريس وقتك لعلاقات شخصية وعائلية في الوقت هذا. قد تعالج بعض الشؤون الخاصة بين الجمعة والسبت وتسعد في قرار يتخذ في مجال مهنتك. تبدأ عملاً مشتركاً مع بعض الفئات أو تجد مستثمراً لمشروع يخصك. حاذر رغم ذلك من الصراعات على سلطة معينة وضع شروطك قبل الإنخراط في أي أمر وكن إيجابياً جداً في الفترة هذه ولا تعترض أو تنتقد أو تضع العصي في الدواليب. مطلوب منك الليونة التامة والإنخراط في قنوات بنّاءة وستحصل على نتائج جيدة.

عاطفيا: حاول الإبتعاد عن الإجتماعات الصاخبة بين الأحد والثلثاء، لأنّ القمر المكتمل في برج السرطان يجعلك منقبضاً على نفسك خلال معاكسته للشمس وفينوس، وهذا يولد بعض التناقضات في مسألة دقيقة جداً.

برج الحوت

تحتدم المشاكل أو يطرأ أمراً يجعلك مشوش التفكير بين الأربعاء والسبت، وتكون الأمور التي سبق ودرستها موسعة أكثر، وقد تهتم في فكرة مهنية أو ببعض الموظفين والمتعاونين بين الأربعاء والخميس، ثم تشعر أنك خارج نطاق السيطرة بين الجمعة والسبت، وتحاول أن تستريح وعدم تحدي القدر خلال هذين اليومين ورغم ذلك تتمتع بحيوية ممتازة حتى آخر الشهر وبردات فعل حكيمة ثم تمر نحو فترة إنتقالية في أول الأسبوع الرابع من الشهر هذا.

عاطفيا: يكتمل القمر في الأسبوع هذا في برج السرطان، يعني منزلك التاسع وهو منزل الحظ بالنسبة لك، وتكون الفترة الواقعة بين الأحد والثلثاء جيدة جداً وتشعر خلالها في الإرتياح وتحمل لك الإطمئنان ونهاية معاناة ربما طال أمدها. تشارك في مناسبات إجتماعية عذبة جداً وتمر بتجربة تترك أثرها في نفسك.