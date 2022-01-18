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منوعات
ألماسة بسعر خيالي... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
18-01-2022
|
10:00
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كشفت دار مزادات سوذبيز في مدينة دبي النقاب عن ألماسة قالت إنها قد تكون جاءت من الفضاء الخارجي وتحمل اسم "إنيغما"، وأن سعرها قد يتجاوز الـ6 ملايين دولار.
وعرضت الجوهرة النادرة اليوم الإثنين للصحفيين كجزء من جولة في دبي، ولوس أنجلوس، قبل أن تطرح في مزاد علني في فبراير القادم في لندن.
وتوقعت الدار أن يصل سعر الألماسة السوداء عيار555.55 قيراطا إلى 5 ملايين جنيه استرليني على الأقل (6.8 مليون دولار). وتعتزم دار المزاد قبول العملة المشفرة كوسيلة دفع محتملة أيضا.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن أخصائية المجوهرات في الدار، صوفي ستيفنز، أن الرقم خمسة يحمل أهمية كبيرة للألماسة، وأوضحت أن تصميمها مستوحى من الرمز شرق الأوسطي على شكل كف اليد (بأصابعه الخمسة)، وهي علامة القوة والحماية”.
واضافت ستيفنز أن الألماسة السوداء من المحتمل أن تكون من الفضاء الخارجي.
وأوضحت: "في ظل الألماس الكربوني، نعتقد أنها تشكلت من أصول من خارج كوكب الأرض، مع اصطدام النيازك بالأرض، أو تشكلت من تصريف البخار الكيميائي، أو أنها قادمة من النيازك نفسها"
يذكر أن الألماس الأسود نادر للغاية، ولا يوجد بشكل طبيعي إلا في البرازيل وافريقيا الوسطى.
(أسوشيتد برس)
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