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طائرة تقلع بمسافر واحد... اليكم ما حصل

Lebanon 24
18-01-2022 | 12:00
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عاش مسافر تجربة فريدة من نوعها خلال رحلة من بريطانيا إلى الولايات المتحدة استغرقت 8 ساعات متواصلة.

وقال المسافر الذي يدعى كاي فورسيث إنه فوجئ عندما أدرك أنه الشخص الوحيد المسافر على متن الطائرة.

ونشر فورسيث تجربته عبر موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، وروى أنه كان مسافرا أخيرا من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، وفوجئ أنه لا يوجد معه أي ركاب آخرين وأنه الوحيد على متن الطائرة.

وقال: "أعلن طاقم الطائرة أنني الشخص الوحيد على متنها، وأتاح لي ذلك الحصول على امتيازات كثيرة، كأنني في طائرة خاصة".

وأشار كاي إلى أنه استفاد من وجوده على متن الطائرة بمفرده، واستغل المساحة الإضافية من خلال إعداد سرير مؤقت على صف كامل من المقاعد، مضيفا: "لقد كان طاقم الطائرة سعيدا بوجودي واعتنوا بي جيدا من خلال تقديم عدد غير محدود من الطعام والوجبات الخفيفة أيضا".

(لاد بيبل)
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