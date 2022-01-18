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منوعات
مغرور ولا يثق بأحد.. صفات سلبية في مواليد هذا البرج فماذا عنكم؟
Lebanon 24
18-01-2022
|
07:20
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يشتهر أصحاب برج العقرب بالشجاعة، ويكرهون الكذب ويحبون الصدق في كل شيء، بالإضافة إلى أنهم يبحثون دائمًا عن الحقائق.
وبجانب هذه المميزات إلى أنه هناك بعض العيوب التي يعرف بها بحسب علم الفلك.
الغيرة والمنافسة
من أكثر الصفات السلبية التي ولدت في برج العقرب دائمًا يعتقدون أنهم في منافسة، وهذا لأنهم يميلون كثيرًا إلى مقارنة أنفسهم بالآخرين ويشعرون بالسوء إذا كانوا أفضل منهم في أي مجال، وهذا لأنهم يعتقدون أن ذكاءهم وقدراتهم وإصرارهم أعلى من أي شخص.
مسيطر
يحب مواليد برج العقرب السيطرة على من حولهم، وهذا لأنهم يؤمنون بمعرفتهم بأفضل الأشياء والحلول لكل الأشياء، ولا يسمح لأي شخص أن يفرض رأيه عليه.
العناد
يتميزون بالعناد، فهذه الصفة قد تكون جيدة ومفيدة لهم في بعض السياقات مثل الوصول إلى أهدافهم، لكنها جانب سلبي لهم أيضًا، فمن الصعب جدًا تغيير رأيهم، فهم متشبثون كثيرًا بمعتقداتهم وأفكارهم، ما يجعل التعامل معهم أمرًا صعبًا.
لا يثق بأحد
لا يستطيع أن يمنح الثقة للآخرين، وإذا منحتهم هذا لا يحدث بسهولة، فهذا يرجع إلى طبيعتهم، حتى عندما يقعون في الحب، فإنهم يضعون شريكهم في الكثير الاختبارات من أجل التأكد من حبهم وولائهم لهم.
الغرور
يعتقدون أن ذكائهم وقدراتهم تفوق أي شخص، وهذا غالبا ما يقودهم إلى الغرور والتعامل مع الناس بتعالي، فهم دائمًا ينتقدون كل شيء، وهذا ما يدفع الناس إلى الابتعاد عنهم.
المصدر: اليوم السابع
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