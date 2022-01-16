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للمهتمين بالعمل الصحافي.. إليكم هذا الخبر

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Lebanon 24
16-01-2022 | 05:30
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أحياناً، يعثر الصحافي او المراسل من خلال عمله الميداني، على موضوع مهم يعتقد انه يستحق أكثر من مجرد تقرير أو تحقيق قصير، على اعتبار أن فيه العديد من الجوانب ومضموناً دسماً، ومن المفيد القول ان الوثائقيات المصنوعة على نطاق صغير ومن دون موازنة مرتفعة، والتي تتسم بحميمية وطابع بسيط وخاص، لديها فرصة أكبر لتعلق في ذهن المشاهدين، طالما أنها تحكي قصة مهمة ومكتملة الأركان.

والسؤال الأساس الذي يطرح دائماً: كيف يمكن أن يتأكد المراسل أو الصحافي أن الموضوع الذي يفكر فيه، يصلح للتقديم بصيغة طويلة ويقترح بالتالي تحويله إلى وثائقي؟
 
للإطلاع على تفاصيل الإجابة عن هذا السؤال، إليكم فيديو من شاشة "الآن" يشرح الكثير من الأمور التي تهم المهتمين بالعمل الصحافي.
 
 
 
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