مشهد مرعب... عربي يتدلى من حافة لفوهة بركان بيد واحدة... (فيديو)

شاب يمني من محافظة إب ينزل إلى أعماق فوهة بركان دمت..
يتدلى بقدميه عند آخر نقطة يصل إليها
مشهد يحبس الأنفاس، يركض فيه الشاب نزولا باتجاه الهاوية..
لا يختلف كثيرا عن مشاهد رياضة التسلق التي يمارسها المحترفون في الجبال الشاهقة.. إلا في كون الشاب اليمني يؤديها دون أي أدوات سلامة pic.twitter.com/C3T5a2n8sN
— مختار الفقيه (@Mokhtaralfaqeeh) January 13, 2022
شاب يمني من محافظة إب ينزل إلى أعماق فوهة بركان دمت..
يتدلى بقدميه عند آخر نقطة يصل إليها
مشهد يحبس الأنفاس، يركض فيه الشاب نزولا باتجاه الهاوية..
لا يختلف كثيرا عن مشاهد رياضة التسلق التي يمارسها المحترفون في الجبال الشاهقة.. إلا في كون الشاب اليمني يؤديها دون أي أدوات سلامة pic.twitter.com/C3T5a2n8sN