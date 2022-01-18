10
o
بيروت
15
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
اتهمه بأنه زير نساء... فقتله وفصل رأسه عن جسمه
Lebanon 24
18-01-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمر رئيس نيابة بندر المنيا في مصر محمد نجاتي بحبس عادل السيد فوزى محمد 4 أيام على ذمة التحقيقات وتوجيه تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحرز سلاح أبيض.
واعترف المتهم بارتكاب جريمة قتل زميله في العمل قائلا إنه "كان يعمل سائقا بالري وأن صديقه هشام سالم منشاوي تسبب له بالإيذاء المادي والمعنوي بين زملائه في العمل وأصبح حديث الساعة بين الموظفين إثر قيام المجني عليه بتشويه صورته بأنه زير نساء تارة وتارة أخري يقوم بالنكاية به في العمل".
وأضاف المتهم : "الأمر تطور وازداد تعقيدا إثر إحالتي إلى المحكمة التأديبية بالشغل وتم إيقافي عن العمل لمدة 3 شهور منذ شهر كانون الثاني ولم يكتف بذلك بل كان يقوم بالتقليل من شأني وبعدها انقطعت العلاقة بيننا تماما وأصبحت أحمل له الضغينة وتمنيت أن أقابلة في أي وقت لأدمر حياته كما دمر حياتي وعندما كنت أتذكر تلك الأمر يثير حفيظتى لأنه تسبب في قطع عيشي وإلحاق الأضرار النفسية والمادية بي وبأسرتي فقررت الانتقام منه بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة فقام بمحاولة الاعتذار عما بدر منه ووعدني بزيارتي قريبا فرحبت به في المكالمة الهاتفية وأخبرته أني سامحته وبالفعل حددنا الوقت والميعاد بعدما تأكدت أن أسرتي ستكون خارج المنزل وجهزت ساطور ووضعته بغرفة السطوح وجهزت المكان وفي الميعاد المتفق عليه حضر وتقابلنا واستقبلته من الموقف إلى مسكني وقمت باستضافته وجلسنا بغرفة أعلى سطح المنزل".
وتابع المتهم : "أثناء انشغاله بهاتفه المحمول تذكرت إساءته لي ومر شريط الذكريات أمام عيني من إساءتي وقطع عيشي عن العمل فقمت بلا تردد بتسديد ضربة على رأسه ببلطة حديدية أفقدته الاتزان فسقط على الأرض مغشيا عليه فقررت الانتقام منه بنحره وفصل الرأس عن الجثة وقطع الذراعين والساقين ووضعهم داخل جوال بلاستيك وتجريده من ملابسه الخارجية وخاصة أن الدماء كانت متناثرة عليها ووضعهم في جوال وباقي الجثة وضعتها داخل بطانية قديمة وأحضرت دراجتي وقمت بوضع الجوال أعلاها وألقيت به من أعلى كوبري الحبشي أمام مدينة المنيا بترعة الإبراهيمية".
وتابع: "انتظرت لحلول الظلام ليلا ووضعت البطانية أعلى الدراجة والقيت الجثة خلف مجمع مدارس كفر المنصورة لإخفاء معالم الجريمة وخشية من افتضاح أمري ولتضليل رجال الأمن".
تابع
الأكثر قراءة
سعر كيلو "اللحمة" ينخفض بشكل كبير.. كم بلغ سعره؟
Lebanon 24
سعر كيلو "اللحمة" ينخفض بشكل كبير.. كم بلغ سعره؟
11:47 | 2022-01-18
18/01/2022 11:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة ثأرية تهزّ بيروت.. هذا ما حصل في زقاق البلاط
Lebanon 24
حادثة ثأرية تهزّ بيروت.. هذا ما حصل في زقاق البلاط
13:39 | 2022-01-18
18/01/2022 01:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
3 عواصف ثلجيّة متتاليّة ستضرب لبنان بدءا من مساء اليوم... بالتفاصيل هكذا سيكون الطقس
Lebanon 24
3 عواصف ثلجيّة متتاليّة ستضرب لبنان بدءا من مساء اليوم... بالتفاصيل هكذا سيكون الطقس
09:29 | 2022-01-18
18/01/2022 09:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يخفّض سعر دولار "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يخفّض سعر دولار "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
11:01 | 2022-01-18
18/01/2022 11:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع سكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لجميع سكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
12:22 | 2022-01-18
18/01/2022 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:16 | 2022-01-19
جريمة قتل مروعة تهز بلد عربي.. عُثر على جثة بطلة العالم مخنوقة!
02:00 | 2022-01-19
وفاة أكبر معمر في العالم.. وهذا عام مولده
00:30 | 2022-01-19
أصحاب هذه الأبراج مهذبون ويتمتعون بأخلاق عالية.. من هم؟
23:00 | 2022-01-18
برجك اليوم
14:00 | 2022-01-18
عروس تتنقل بسيارة للدفاع المدني
12:30 | 2022-01-18
بعد أن نشب خلاف بينه وبين صديقه... قطعه بصاروخ حديدي!
فيديو
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-01-18
19/01/2022 11:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-01-18
19/01/2022 11:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
16:00 | 2022-01-17
19/01/2022 11:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact