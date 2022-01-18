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أم تنقذ نجلها في المحكمة بعد قتله شقيقته حرقًا!

Lebanon 24
18-01-2022 | 12:05
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قامت سيدة مصرية بالتنازل عن حقها المدني أمام المحكمة وأنقذت نجلها، بعدما قتل شقيقته حرقا بسبب الميراث.
 
وحضرت الأم الجلسة وسردت تفاصيل ما دار يوم الواقعة وقيام نجلها بسكب البنزين على شقيقته وأشعل النار بها ثم توجه إلى شقتها وحرقها وتوجه بعدها لقسم الشرطة ليسلم نفسه.

وأمرت المحكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام بعد إعلان الأم تنازلها عن الدعوى المدنية وأمر القاضي المتهم بتقبيل يد ورأس وقدم والدته لأنها أنقذته.

وقال رئيس محكمة جنايات المنصورة، للمتهم بقتل شقيقته حرقا بمدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، أثناء محاكمته: "أمك اتنازلت بالحق المدني بعد ما حرقت أختك، بوس راسها وبوس رجليها، اتنازلت عشان تنجيك، قولها تسامحك على اللى عملته وحرقت أختك وموتها بسبب الميراث".

فيما قبل المتهم رأس والدته وقدمها قائلا: "مكنش قصدى أموت أختي، الميراث السبب في كل ده"، فيما قالت الأم: "مكنش قاصد يموتها أرجوك يا سيادة القاضي ده غلبان ربنا يسامحه".
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