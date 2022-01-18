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أشعل النيران في وحدته السكنية وكاد يتسبب في كارثة!

Lebanon 24
18-01-2022 | 12:20
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ألقت قوات الأمن المصرية بمحافظة بورسعيد، القبض على أحد الأشخاص أشعل النيران في وحدته السكنية، وكاد أن يتسبب في حريق عمارة سكنية بأكملها، وتعريض حياة العشرات للخطر.
 
وجاءت البداية عندما جلس الشخص المتهم في إشعال النيران بالوحدة السكنية، على شرفة المنزل لتدخين سيجارة بعد إشعاله الحريق، وذلك وسط تجمع العشرات من أهالي المنطقة، وتصاعد ألسنة النيران بشكل كثيف من الوحدة السكنية، وسط حالة من الذهول لدى الأهالي.

وحاول الشخص المتهم في الحريق، الهروب عقب السيطرة على الحريق، إلا أن رجال الشرطة كانوا له بالمرصاد، وتمكنوا من القبض عليه.

وكانت قوات الحماية المدنية تلقت بلاغًا بالحادث، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفريق بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق، وذلك قبل أن يصل إلى الوحدات المجاورة والعقار السكني.

وكان قوات الأمن قد تلقت بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسبابه، والتحفظ على الشخص المتهم وعرضه على النيابة العامة.

وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحريق، وحصر التلفيات الناجمة عنه، واستمع إلى أقوال شهود العيان، ويجري التحقيق مع الشخص المتهم بإشعال النيران على أن يتم استكمال التحقيقات في الواقعة.
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