10
o
بيروت
14
o
طرابلس
9
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
أشعل النيران في وحدته السكنية وكاد يتسبب في كارثة!
Lebanon 24
18-01-2022
|
12:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت قوات الأمن المصرية بمحافظة بورسعيد، القبض على أحد الأشخاص أشعل النيران في وحدته السكنية، وكاد أن يتسبب في حريق عمارة سكنية بأكملها، وتعريض حياة العشرات للخطر.
وجاءت البداية عندما جلس الشخص المتهم في إشعال النيران بالوحدة السكنية، على شرفة المنزل لتدخين سيجارة بعد إشعاله الحريق، وذلك وسط تجمع العشرات من أهالي المنطقة، وتصاعد ألسنة النيران بشكل كثيف من الوحدة السكنية، وسط حالة من الذهول لدى الأهالي.
وحاول الشخص المتهم في الحريق، الهروب عقب السيطرة على الحريق، إلا أن رجال الشرطة كانوا له بالمرصاد، وتمكنوا من القبض عليه.
وكانت قوات الحماية المدنية تلقت بلاغًا بالحادث، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفريق بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق، وذلك قبل أن يصل إلى الوحدات المجاورة والعقار السكني.
وكان قوات الأمن قد تلقت بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسبابه، والتحفظ على الشخص المتهم وعرضه على النيابة العامة.
وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحريق، وحصر التلفيات الناجمة عنه، واستمع إلى أقوال شهود العيان، ويجري التحقيق مع الشخص المتهم بإشعال النيران على أن يتم استكمال التحقيقات في الواقعة.
الأكثر قراءة
سعر كيلو "اللحمة" ينخفض بشكل كبير.. كم بلغ سعره؟
Lebanon 24
سعر كيلو "اللحمة" ينخفض بشكل كبير.. كم بلغ سعره؟
11:47 | 2022-01-18
18/01/2022 11:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد المطاعم الشهيرة يعود إلى بيروت... والإقبال كبير
Lebanon 24
أحد المطاعم الشهيرة يعود إلى بيروت... والإقبال كبير
03:15 | 2022-01-18
18/01/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 عواصف ثلجيّة متتاليّة ستضرب لبنان بدءا من مساء اليوم... بالتفاصيل هكذا سيكون الطقس
Lebanon 24
3 عواصف ثلجيّة متتاليّة ستضرب لبنان بدءا من مساء اليوم... بالتفاصيل هكذا سيكون الطقس
09:29 | 2022-01-18
18/01/2022 09:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يخفّض سعر دولار "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يخفّض سعر دولار "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
11:01 | 2022-01-18
18/01/2022 11:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
Lebanon 24
انخفاض جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
01:41 | 2022-01-18
18/01/2022 01:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-01-18
اتهمه بأنه زير نساء... فقتله وفصل رأسه عن جسمه
14:00 | 2022-01-18
عروس تتنقل بسيارة للدفاع المدني
12:30 | 2022-01-18
بعد أن نشب خلاف بينه وبين صديقه... قطعه بصاروخ حديدي!
12:18 | 2022-01-18
التفاصيل مؤلمة... سيول السعودية تودي بحياة أب وابنته
12:15 | 2022-01-18
تخلت عن طفلها بسبب الحيوان المنوي!
12:13 | 2022-01-18
طفلة قد تتقاعد في سن الـ15... ما السبب؟
فيديو
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-01-18
19/01/2022 01:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-01-18
19/01/2022 01:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
16:00 | 2022-01-17
19/01/2022 01:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact