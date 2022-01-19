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منوعات
جريمة قتل مروعة تهز بلداً عربياً.. عُثر على جثة بطلة العالم مخنوقة!
Lebanon 24
19-01-2022
|
04:16
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واقعة مأساوية شهدتها مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ شمالي مصر بعد العثور على جثة بطلة العالم في كرة السرعة روان محمد الحسيني، أعلى سطح إحدى العقارات، الأمر الذي تسبب في حالة من الصدمة لدى الأهالي وذوي الضحية.
وذكرت مصادر أمنية مصرية، الثلاثاء، أنه عثر على جثمان المجني عليها روان محمد الحسيني، فوق سطح إحدى العمارات السكنية بمنطقة شارع الجيش، وعليها آثار الخنق، فيما لا يزال التحقيق مستمرا للكشف عن ملابسات الجريمة.
ونقلت بوابة أخبار اليوم "المصرية" عن ذوي الفقيدة أنهم تلقوا اتصالا من هاتف مجهول يخبرهم بوجود جثتها فوق سطح عمارة بمنطقة شارع الجيش، فيما انتقلت قوات الأمن على الفور إلى مكان الحادث.
ونقلت جهات التحقيق الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لتشريح الجثمان بواسطة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وفي نفس الوقت أجرت قوات الشرطة مسحا شاملا للعقار الذي عثر على الجثمان فوق سطحه وكذلك العمارات المجاورة، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال المحيطين بالعقار السكني لكشف ملابسات الحادث.
وشيع الآلاف جثمان بطلة العالم في كرة السرعة روان الحسيني، الثلاثاء، عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد إبراهيم الدسوقي.
وتكثف الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ من جهودها لكشف غموض الحادث وذلك بمراجعة كافة كاميرات المراقبة في منطقة الحادث، وسؤال المحيطين بالمكان وشهود العيان.
من هي بطلة العالم في كرة السرعة؟
وروان محمد الحسيني (21 عامًا)، طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، وحصلت على المركز الأول على مستوى العالم عام 2016 في لعبة كرة السرعة ببولندا، وكرمتها وزارة الشباب والرياضة المصرية.
وكانت روان قبل وفاتها تلعب في الفريق الأول، كما كانت تقوم بتدريب الناشئين بنادي دسوق الرياضي.
المصدر:
سكاي نيوز
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