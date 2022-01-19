نصائح هامة للأبراج حتى نهاية كانون الثاني.. وتحذير من هذه الأيام

زمن الصفر في علم الطاقة هو الفترة الزمنية بين اكتمال القمر وبداية السنة الصينية التي تبدأ هذا العام فى أول شباط 2022، وزمن الصفر بدأ منذ فجر الثلاثاء 18 كانون الثاني ويستمر حتى نهاية يوم 31 منه، وفي الثقافة الصينية تعتبر هذه الفترة مثالية لاتباع الأسلوب الذى نرغب في أن يستمر طوال العام الجديد 2022، كما أوضحت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام عبير فؤاد في حديثها لـ "اليوم السابع" أن في هذه الفترة يكون الوقت مناسبا لسداد أي ديون عالقة، وتنظيم المنزل، والقيام بالنشاطات المحببة التي نريد لها أن تستمر، ومراجعة علاقاتنا المختلفة بالآخرين والتمسك بالأشخاص الإيجابيين والابتعاد عن السلبيين، وأيضا محاولة استدعاء الأفكار الإيجابية ونسيان الذكريات السلبية، وتابعت: لكي نستفيد جيدا من زمن الصفر من الأفضل القيام بهذه النشاطات مع الانتباه والأخذ في الاعتبار بشروط معينة تختلف حسب تأثير الحالة الفلكية على كل برج من الأبراج الفلكية كما يلي:

برج الحمل:

برج الحمل يجب أن يقوم بكل شيء في سرية وكتمان ويبتعد عن الفخر بإنجازاته في هذه الفترة، ومن المهم أيضا أن يعمل بدقة ويتجنب التواجد مع الأشخاص المستفزين.

برج الثور:

أما مواليد برج الثور في العمل يجب أن يرتبوا أفكارهم وأولوياتهم تفاديا للأخطاء، ويتجنبوا الأشخاص المؤذيين، كما أن الوقت مناسب بالنسبة لهم للسفر والتقاط الفرص.

برج الجوزاء:

بينما مواليد برج الجوزاء يجب ألا يغامروا في الأمور القانونية والمالية حتى 24 كانون الثاني، وفي العمل يجب أن يكونوا متماسكين أمام الضغوط.

برج السرطان:

مواليد برج السرطان يجب ألا يغامروا فى الأمور القانونية والمالية، ويتجنبوا التواجد مع الأشخاص المستفزين، ومقاومة استرجاع الذكريات الحزينة والمؤلمة يومي الأحد 23 والإثنين 24 كانون الثاني، كما أن الوقت مناسب للسفر بالنسبة لهم.

برج الأسد:

على مواليد برج الأسد الحرص بشكل كبير خلال هذه الفترة، يجب ألا يغامروا في الأمور القانونية والمالية، ويتجنبوا التواجد مع الأشخاص المستفزين، ومقاومة استرجاع الذكريات الحزينة والمؤلمة يومي الثلاثاء 25 والأربعاء 26كانون الثاني.

برج العذراء:

طوال الوقت يجب على مواليد برج العذراء ألا يغامروا في الأمور القانونية والمالية، ويتجنبوا التواجد مع الأشخاص المستفزين، ومقاومة استرجاع الذكريات الحزينة والمؤلمة حتى يوم 28 كانون الثاني، ومع ذلك الوقت مناسب للسفر بالنسبة لهم.

برج الميزان:

طوال الوقت يجب أن يتجنبوا التواجد مع الأشخاص المستفزين والمؤذيين، وعلى مواليد برج الميزان مقاومة استرجاع الذكريات الحزينة والمؤلمة، كما أن الوقت مناسب بالنسبة لهم للقيام بسفر أو رحلة.

برج العقرب:

طوال الوقت يجب أن يتجنبوا التواجد مع الأشخاص المستفزين والسلبيين، والتركيز على العمل القادم والانتباه بشكل كبير لصنع مستقبل ناجح، كما أن الوقت مناسب بالنسبة لهم للقيام بسفر أو رحلة للاستجمام.

برج القوس:

عليهم تجنب الأشخاص الذين كانوا على علاقة سيئة بهم، ومقاومة استرجاع الذكريات الحزينة والمؤلمة. كما أن الحظ يحالفهم في السفر والدراسة، وفعل أشياء جديدة في حياتهم.

برج الجدي:

يجب أن يقوموا بكل شيء في سرية وكتمان ويبتعدوا عن الفخر بإنجازاتهم حتى 24 كانون الثاني، كما أن الحظ يحالفهم في السفر والدراسة.

برج الدلو:

طوال الوقت يجب على مواليد برج الدلو أن يقوموا بكل شيء في سرية، خاصة في أمورهم الخاصة بالعلاقة العاطفية مع شريك الحياة، والابتعاد عن مشاركة تفاصيل حياتهم على الملأ لكي لا يكونوا عرضة للحسد.

برج الحوت:

أما عن مواليد برج الحوت فيجب عليهم أن يقوموا بكل شيء في سرية وكتمان ويبتعدوا عن الفخر بأنفسهم وبإنجازاتهم.