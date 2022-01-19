أول قمر مكتمل في العام الجديد ينبئ بالاضطراب.. خبيرة علم فلك تحذر هؤلاء الابراج

يمتاز علم الفلك بوجود العديد من المتغيرات الفلكية وفقًا لعلم الأبراج والأرقام والتي تؤثر بالتبعية على الأبراج، خاصة في هذه الفترة التي ستشهد اكتمالاً كاملا للقمر. والقمر المكتمل له تأثير وجاذبية عالية للغاية على الأرض بالإضافة إلى تأثيره الشديد على المد وهذا ما يجعلنا نشعر غالبا بالتوتر والعصبية المفرطة دون سبب، وهو ما أكدته خبيرة الأبراج وعلم الأرقام عبير فؤاد لموقع "اليوم السابع".القمر المكتمل يكون له تأثيراً قوياً على مواليد الأبراج الفلكية جميعا، وستزداد درجة التوتر والاضطرابات الداخلية خلال هذه الفترة ولمدة يوم الى 3 ايام فقط.والقمرالمكتمل في شهر كانون الثاني يطلق عليه اسم القمرالبارد، ويأتي متنافرا مع كوكب "بلوتو"، ويزيد ذلك من احتمالية زيادة مشاعر الغيرة بين البعض، والعنف والغضب في بعض الأوقات، أو الشعور بالذنب وتأنيب الضمير خاصة لمواليد الأبراج المائية مثل السرطان والحوت لأنهم يتعاملون طوال الوقت بمشاعرهم، أو حب التملك.