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توقيف نجمة باليه روسية في المطار لسبب غريب (فيديو)

Lebanon 24
19-01-2022 | 12:56
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قامت شرطة موسكو بتوقيف راقصة الباليه الروسية، أناستاسيا فولوتشكوفا وصديقها بعد هبوط الطائرة في مطار "شيريميتيفو".

وبحسب معطيات أولية، فإن الشرطة وضعت محضرا ضدها سيُحال لاحقا إلى المحكمة.
 
 
وأثارت راقصة الباليه المعروفة، أناستاسيا فولوتشكوفا فضيحة على متن الطائرة التي عادت بها إلى موسكو من العطلة في جزر المالديف.
 
وسبب الحادثة هو رفض نجمة الباليه البالغة من العمر 45 عاما ارتداء قناع طبي. وحاولت المضيفات إقناعها باستخدام أدوات الوقاية. ومع ذلك، فإنها لم توافق على ذلك بأي شكل من الأشكال، وقالت مضيفات الطائرة، إن فولوتشكوفا استفزتهن. واستغرقت الفضيحة قرابة 3  ساعات. وبعد هبوط الطائرة في مطار" شيريميتيفو"، استقبلت الشرطة راقصة الباليه ووضعت ضدها بروتوكولا سيتم تغريمها بناء عليه.

ليست هذه المرة الأولى التي تورّطت فيها راقصة الباليه في مثل هذه الفضائح. وفي آب عام 2020 ، فرضت محكمة "تفيرسكوي" في موسكو عليها غرامة قدرها 40 ألف روبل (نحو 550 دولارا أمريكيا) بعد زيارتها لدير "سيرافيمو- ديفيفسكي" الخاضع للحجر الصحي في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية.
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