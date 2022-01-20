هذه الأبراج حساسة وتشعر سريعا بالإحراج.. هل أنت من بينها؟

ان بعض الابراج هي سريعة الشعور بالاحراج. وهذا يعني انه يجب التعامل مع مواليدها بحذر لكي لا يسبب اي تصرف وان لم يكن مقصوداً شعورهم بالانزعاج والاستياء وعدم الرضى. وتتفاوت درجة الحساسية بين برج وآخر. فقد تكون شديدة وتسبب عزلة المواليد وقد تكون عادية وتمكنهم من الانسجام مع المجتمع المحيط بهم في معظم الاحيان. ومن اجل التعامل مع هؤلاء بطريقة صحيحة من المهم معرفة اي ابراج هي سريعة الشعور بالاحراج.

الابراج سريعة الاحراج:

السرطان

يعتبر مولود السرطان من اكثر مواليد الابراج حساسية. فهو عاطفي ويخضع للانفعالات العفوية وغير المدروسة. ولهذا يجب الانتباه الى ان ردة فعله قد تكون غير متوقعة في حال تعرض لموقف محرج ما. وينصح بالتعامل معه بهدوء ومن دون استفزاز ومن دون القيام بما يشعره بأنه يتم ابتزازه عاطفياً.

العذراء

الطيبة هي من ابرز صفات مولود العذراء وان كان يخبئها خلف شخصية قوية وطباع حادة. فهو سريع الاستجابة للمواقف العاطفية والانسانية. كما انه لا يتردد في اظهار تعاطفه مع كل شخص يحتاج الى ذلك. لكن يجب توخي الحذر اثناء التعامل معه لأنه مثالي ويفضل ان يلتزم الآخرون ببعض القواعد والانظمة والا يخلوا بها. وهذا ما يجعله يشعر بالانزعاج في بعض المواقف التي يرى الكثيرون انها لا تسبب الاذى ولا التوتر او الغضب.

الميزان

لا يفهم الكثيرون طباع مولود الميزان. فهو خجول فيما يعتقد الآخرون انه متكبر وغامض. وهو مرح فيما يرى بعض المحيطين به انه دائم الحزن. كما انه اجتماعي وهو ما يمكن ان يدفع عدداً من الاشخاص الى التعامل معه من دون احترام حواجز. وهذا ما يشعره بالانزعاج والضيق ويدفعه الى قطع العلاقات في الكثير من الاحيان، علماً انه لا يحب العزلة. ولهذا من الضرورة التعامل معه بانتباه وعدم تعريضه للاحراج وان تم هذا على سبيل المزاح.

الحوت

من المعروف ان مولود الحوت هادئ ومرن ودبلوماسي. وفي الجانب الآخر من شخصيته يمكن اكتشاف الكثير من الحساسية والابداع والخيال. وهذا ما يجعله مرهف المشاعر وقابلاً للانزعاج بسهولة. فهو يفضل البقاء في عالمه الخاص. ومن الممكن ان يشعر بالكثير من الاستياء والاحراج وعدم الارتياح في حال اقتحم احدهم هذا العالم من دون استئذان. وهذا ما يجعل التعامل معه امراً دقيقاً ويحتاج الى الاهتمام بأدق التفاصيل.

الجدي

يعتبر مولود الجدي من ابرز مواليد 5 ابراج سريعة الشعور بالاحراج. فهو يتسم بالقدرة على التحمل والصبر في المواقف والظروف الخاصة التي تحتاج الى ذلك. كما انه نادراً ما يشكو او يتذمر او يعبر عن عدم رضاه اياً تكن المصاعب التي يواجهها. لكنه يخبئ في داخله الكثير من التوتر والقلق. ولهذا يشعر بالارتباك في الكثير من المواقف ولا يجد الطريقة التي تساعده على التصرف بشكل صحيح ومن دون ارتكاب الاخطاء. وهو يرى انه اكثر الاشخاص وقوعاً في الافخاخ وانه الاقل ذكاء. وهذا يعود الى ضعف ثقته بنفسه. ولهذا من الممكن ان يتجنب خوض الكثير من النقاشات والجدالات اعتقاداً منه ان الآخرين دائماً على حق على عكسه تماماً. ولهذا يمكن تصنيفه بأنه من ابرز شخصيات الابراج سريعة الشعور بالاحراج.