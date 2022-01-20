في سجله 17 جريمة سابقة..كشف ملابسات مقتل بطلة العالم في مصر!

ذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية كشفت تفاصيل جديدة في واقعة مقتل روان محمد الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة، والتي عثر على جثتها أعلى سطح عمارة بشارع الجيش في دسوق بمحافظة كفر الشيخ.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ من إلقاء القبض على مسجل خطر شقي، مقيم بمدينة دسوق، وذلك عقب تحديده بمعرفة فرق البحث بمديرية أمن كفر الشيخ، وذلك بعد تكليفات بسرعة كشف غموض مقتل الضحية، والتي عثر على جثتها فوق إحدى العمارات بشارع دسوق، والتي تمت عن طريق رصد المتهم في 4 كاميرات مراقبة قبل دخول المتهم خلف الضحية العمارة التي عثر على جثتها.وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المتهم استغل الظلام بمدخل العمارة السكنية وباغت المجني عليها لسرقتها بالإكراه، وعندما قاومته نزع عنها غطاء الرأس وخنقها وقام برطم رأسها في الحائط أكثر من مرة، ثم سرق الحلق الخاص بها والهاتف المحمول وغادر محل الواقعة، وفي اليوم التالي أخبر والدتها هاتفيا بمكان الجثة أعلى السطوح.وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم بقتل روان الحسيني بطلة العالم بكرة السرعة مطلوب على ذمة 17 قضية وهو "عتيد الإجرام"، وأنه ارتكب الجريمة بقصد سرقة الضحية بالإكراه، وفقا لصحيفة "المصري اليوم" المصرية.وقامت الأجهزة الأمنية بتفريغ الكاميرات في محيط موقع ارتكاب الجريمة وبسؤال شهود العيان ومتابعة الاتصالات الهاتفية الخاصة بالفتاة روان الحسيني، حتى تم التوصل إلى الجاني، الذي رد على اتصال والدة المجني عليها وأخبرها بمكان العثور على الجثة أعلى السطوح.