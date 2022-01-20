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منوعات
مفاجأة غير متوقعة.. بطل العالم "رافض اللقاح" يملك شركة تطور علاجا لكورونا!
Lebanon 24
20-01-2022
|
08:00
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رغم أنه يرفض تلقي لقاح كورونا، كشفت وكالة رويترز أن المصنف الأول عالميا في التنس، نوفاك ديوكوفيتش، كان قد اشترى شركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية تحاول تطوير علاج مضاد لفيروس كورونا المستجد.
النجم الصربي كان مؤخرا محور للجدل العالمي بسبب محاولته الفاشلة للبقاء في ملبورن، للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن يتم ترحيله.
وأكدت شركة التكنولوجيا الحيوية، "كوانت بيو ريس" الدنماركية، أن نجم التنس العالمي، استحوذ على حصة 80 في المائة في عام 2020.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيفان لونكارفيتش، إن لديهم حوالي 12 باحثا يعملون في الدنمارك وأستراليا وسلوفينيا.
ووفقًا لسجل الشركة الدنماركي، يمتلك ديوكوفيتش، وزوجته جيلينا 40.8 في المئة و39.2 في المئة من الشركة على التوالي.
ولم يرد متحدث باسم ديوكوفيتش على الفور على طلب للتعليق.
وتقوم الشركة بتطوير سلسلة من الأحماض الأمينية "الببتيد"، بهدف منع الفيروس التاجي من إصابة الخلية البشرية، وتتوقع بدء التجارب السريرية في بريطانيا هذا الصيف، وفقا لما قاله لونكارفيتش، الذي شدد على أن الشركة تعمل على علاج وليس على لقاح.
المصدر: الحرة
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