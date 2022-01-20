ما هي نقاط ضعفك؟ اليكم الاجابة المكررة في المقابلات!

يندر أن تجد مقابلة توظيف تخلو من السؤال التالي: ما هي نقاط ضعفك؟، والسؤال بلا ريب صعب.يقول موقع (theladders) إن واحدة من أفضل الطرق للتحضير لمقابلات التوظيف هي إعداد قائمة بالأسئلة المحتملة والتمرن على الإجابة عنها.ويضيف أن من بين هذه الأسئلة المتوقعة "ما هي نقاط قوتك؟". "ما هي نقاط ضعفك؟".ويبدو الأمر يسيرا في السؤال الأول، فكل ما عليك فعله هو إعادة التفكير في الإنجازات التي حققتها على صعيد العمل والمهارات التي تتلقى الثناء عليها، وما إلى ذلك.لكن في المقابل، فإن السؤال الثاني أكثر صعوبة من الأول، وربما الأكثر صعوبة على الإطلاق لأنه يثير التردد.إن الغاية من طرح هذا السؤال هو أن مسؤولي الموارد البشرية يريدون التعرف أكثر على الشخص المتقدم للوظيفة، لتحديد ما إذا كان مناسبا للوظيفة أم لا، بمعنى آخر يريدون التعرف على نقاط ضعفه وقوته، فطريقة حديثه تكشف عنه الكثير، مثل كيفية تعامله مع المواقف الصعبة.ولحسن الحظ، فإن هناك العديد من الطرق للتعامل مع هذا السؤال، بما يظهرك بصورة إيجابية.