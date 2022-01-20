أصغر مشترك.. لبناني يفوز بلقب "TOP CHEF" العالم العربي! (فيديو)

تمكن الشاب اللبناني شربل حايك ابن الـ 24 عاماً بالفوز بلقب برنامج "توب شيف" الذي يعرض على قناة MBC1، والذي يتم فيه اختيار أقوى شيف في العالم العربي.
لحظة أعلان نتيجة رابح لقب توب شيف الموسم الخامس فيديو مؤثر فعلاً#MBCTopChef#توب_شيف#MBC1
— MBC Top Chef (@MBCTopChef) January 19, 2022
مبروك الفوز لقب توب شيف العالم العربي شيف شربل!#MBCTopChef#توب_شيف#MBC1
اشترك الآن وتابع الحلقات على Shahid VIPhttps://t.co/XaooTjlGpY pic.twitter.com/UAQnbg6bID
— MBC Top Chef (@MBCTopChef) January 19, 2022
مبروك الفوز لقب توب شيف العالم العربي شيف شربل!#MBCTopChef#توب_شيف#MBC1
اشترك الآن وتابع الحلقات على Shahid VIPhttps://t.co/XaooTjlGpY pic.twitter.com/UAQnbg6bID
يُذكر أن شربل هو أصغر مشترك في البرنامج الذي عرض بموسمه الخامس.