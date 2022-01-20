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أصغر مشترك.. لبناني يفوز بلقب "TOP CHEF" العالم العربي! (فيديو)

Lebanon 24
20-01-2022 | 02:30
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تمكن الشاب اللبناني شربل حايك ابن الـ 24 عاماً بالفوز بلقب برنامج "توب شيف" الذي يعرض على قناة MBC1، والذي يتم فيه اختيار أقوى شيف في العالم العربي.

لحظة أعلان نتيجة رابح لقب توب شيف الموسم الخامس فيديو مؤثر فعلاً#MBCTopChef#توب_شيف#MBC1

اشترك الآن وتابع الحلقات على Shahid VIPhttps://t.co/AhjunKLdW0 pic.twitter.com/EiMG5GqG30

 
 
 

يُذكر أن شربل هو أصغر مشترك في البرنامج الذي عرض بموسمه الخامس.

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