أحداث مهمة.. إليكم أبرز توقعات جاكلين عقيقي المهنية للابراج للعام 2022

ماذا يحمل العام 2022 من توقعات للأبراج على الصعيد المهني؟ وماذا يخبىء الفلك من تطورات وإيجابيات وأحداث مهمة لكل برج من الأبراج؟ إليكم أبرز وأهم التوقعات المهنية لعام 2022 للأبراج من جاكلين عقيقي.

برج الحمل

يحمل لك أورانوس المتواجد في منزل المال المفاجآت على الصعيد المهني، فتحصل على مبتغاك، وتقدّم مشروعاً إبداعياً يثني عليه كل معارفك. تجنب المواجهة الصعبة ولا تلحّ على خوض الامتحانات المستحيلة. صحيح أنّ العام 2022 يعد بأرباح جراء توظيفات مالية أو تقدّم مهني، لكن المغامرة المتسرعة تضيّع عليك فرصة الازدهار.

برج الثور

لا تسمح للمواقف الغامضة بالتشويش على استقرارك المهني، بل بادر إلى توضيح الأمور وتلطيف الأجواء. ضع كبرياءك جانباً، وقدّم بعض التنازلات إذا أمكن. تظهر ضرورة للعمل على مستندٍ أو ملفٍ إداري. كن مرناً في معالجة الأمور، فتنجح في اجتماعك وتحقّق إنجازات وأرباحاً. تتقدّم في مساعيك، وتقوم بترتيب ملفات ضرورية تكون إدارية أو ماليّة أو قانونيّة. تلمس انفراجاً ملموساً، وتفرح للتفاهم المتبادل بينك وبين الآخرين. تدخل مرحلة مناسبة لترويج عملك ولطرح الأفكار وللسفر والانضمام الى معاهد وجمعيات. تتمتّع بأفكار مثيرة للاهتمام.

برج الجوزاء

يُشير كوكب المريخ الموجود في برج الجوزاء إلى الكثير من التغيرات التي تحصل بين 21 آب أغسطس حتى آخر السنة. ويُشكل آذار فترة ذهبية للانطلاق أو للحصول على جديد. تلمس انفراجاً ملموساً وتفرح للتفاهم المتبادل بينك وبين الآخرين. يُسرّع كوكب المشتري الاتصالات والخطوات بين 11 أيار و28 تشرين الأول ، ويتحدّث الفلك عن سفر أو لقاء خارج البلاد، وتنكبّ على دراسة مهمّة، ولن تتردّد في إدخال تغيير على أسلوبك في العمل.

برج السرطان

تحالفك الحظوظ منذ البداية إذا كنت جاهزاً لأعمالك، لكن عامل الوقت مهمّ وحسّاس جداً، فاعطي الأولويات أهمية وليكن أداؤك مميزاً منذ اللحظة الأولى. تشعر بالقوة وبالثقة بالنفس فتلفت الأنظار بأسلوبك الراقي وبأفكارك اللامعة، وتسهل عليك مواجهة الخصم والمنافسة. إن نوعية الوقت ممتازة، ومن الضروري التحرّك وعدم إضاعة الفرص الثمينة التي تتاح لك. كن جريئاً فالحظوظ الى جانبك.

برج الأسد 2022

يتحدث الفلك عن مكاسب وراحة البال، والأجواء تبشّر بالنجاح. نظّم افكارك وأولوياتك واحذر التسرع بانتقاد أو بكلام لاذع وذلك تفادياً لحصول أخطاء والتباسات. تُسجل الأفلاك صدامات مع بعض المحيط في أول الأمر، ثم تتبدد الشكوك وتطل على فترة مميزة ابتداء من شهر أيار ، إذ ينتقل المشتري إلى الحمل ويلتقي بالزهرة في البرج نفسه، ما يجعل هذا الشهر مميزاً جداً ويشكل مفترق طرق ربما على حياتك المهنية.

برج العذراء 2022

تكتشف آفاقاً جديدة وتعزز قدراتك فتزيد الأحداث من معرفتك لكي تتقدم نحو خطوات جديدة واستثنائية. تحتاج الى المزيد من الوقت والفعاليّة، ومن الضروري اختيار الوقت المناسب للتحرّك. يتحدث الفلك عن خصم أو منافسة صعبة تهدّد نجاحك واستقرارك. كذلك يشير إلى مسؤولية صعبة لم تكن في الحسبان. ابتداءً من شهر أيار تطرأ تغييرات مفاجئة وانقلابات تتكيف معها، فيتحول المسار على معبر جديد، ثم تطل على شهر واعد جداً وهو حزيران يجعلك تتجاوز كل المخاوف السابقة ويعدك باستقرار مهني. يجعلك شهر تموز تطل على اتصالات مهمة ومستجدات تتبدد معها الغيوم.

برج الميزان

تتمتع بقدرة فكرية كبيرة، وتكون ناجحاً في معالجة الأمور الطارئة، وتملك قدرة على إقناع الآخرين بأفكارك ومواقفك. تتاح لك فرص منذ بداية السنة حتى شهر أيار لتحقيق أهداف والتوصل إلى تقدم ملموس في المجال المهني. تشعر بتحولات مهمة في منتصف آب ويكون لكوكب المريخ في برج الجوزاء لأشهر طويلة، ابتداءً من شهر آب الذي له وقع إيجابي عليك، يمكنك اتخاذ المبادرات والاستفادة من فرص مهمة. يتحدث الفلك عن مكاسب وانشراح وراحة بال، والأجواء تبشّر بالنجاح والربح. لكن قد تسيطر عليك موجة من القلق والانفعالات غير المبررة أسبابها عائلية، لتؤثر في مجرى الأمور وسير الأعمال، فكن حذراً من الخصوم والأعداء والمتاعب.

برج العقرب

تكون سنة سريعة الوتيرة تحمل أيامها الأقل حظاً مرضاً أو خيبة أمل او خلافاً، وتخبئ لك بعض التطورات على الصعيد العائلي، لذلك يجب تكريس بعض الوقت لحلّ الأمور وإيجاد المنافذ السليمة التي ترضي جميع الأطراف. تتلاحق الأحداث لكنها توفر لك فرصاً لإظهار قدراتك وتوظيف مواهبك الخلاقة، وخصوصاً في أشهر شباط ونيسان وأيار، حيث تكتمل الصورة لمشاريع تحلم بها. يأتي شهر أيار بمستجدات لم تتوقعها ويحفزك للقيام بتغييرات أساسية يكون لها تأثير واضح في المستقبل.

برج القوس

لن تنقصك الأفكار ولا الأعذار ولا الوسائل الذكية لإنقاذ نفسك من المواقف المربكة. تكون سيد الموقف بسبب قدرتك على التكيُّف مع الظروف ومواجهة الوقائع، وكذلك الحوار والنقاش.

تساعدك التغييرات المستجدة في العمل، وتسمح لك بتحقيق أرباح ومكاسب من خلال الحوار والمفاوضات الاجتماعية، فلا تتردد في المشاركة. قد تشعر بضغوط مصدرها حياتك الشخصية، وربما تتسبّب بتشتيت طاقتك وتوتير طباعك، فلا تسمح لذلك بالتأثير في مجرى أمورك المهنية أو في سمعتك.

برج الجدي

تملك طاقة جبارة لكن يجب عدم توظيفها عشوائياً. ابتعد عن الانتقاد وعن نقل الإشاعات. تكون على مواعيد مهمّة ومصيرية، فاحذر تشويه سمعتك وتدمير الفرص المتاحة لك. تواجه صعوبات وعراقيل غير مبرمجة على جدول أعمالك، تكون من قبل أشخاص أو من قبل الظروف السائدة. تصارع الرياح في شهر تموز ، إلا أنك تحقق بعض الأحلام وتتبادل نقاشات مع فئات مؤثرة جداً في المجال المهني، فالكواكب السريعة تتعاطف معك حتى في الأوقات الدقيقة، ويكون شهر آب أكثر تناغماً معك.

برج الدلو

تتسارع الأحداث وتكثر الواجبات كالعادة، لتجد نفسك وسط ظرف مهمّ أو ملحّ. سارع إلى إنجاز أعمالك ولا تدخل في نقاشات لا تخصّك. تجنّب إثارة

المواضيع الحساسة. تشكو عدم تجاوب الآخرين معك، بل يُخيَّل اليك أنهم يتآمرون ضدّك. تكثر المعاكسات والعراقيل، فالعمل الذي كان يستغرق ساعة من وقتك، يصبح الآن أكثر إرهاقاً وصعوبة، ويتطلّب منك مضاعفة الجهود. لكنّك في الوقت نفسه تتمتّع بطاقة كبيرة تؤهّلك للمشاركة في كل المنافسات وخوض المفاوضات، شرط التحلّي بالموضوعية والمرونة.

برج الحوت 2022

يُحالفك الحظ خلال معظم الأشهر، ولو أنه قد يتخلى عنك قليلاً في شهري آب وأيلول ، حيث تتراجع القدرات أو يخف الضوء عنك ولكن من دون مصاعب تذكر.

مع دخول كواكب المريخ والزهرة وعطارد إلى الجدي في شباط، تتبدل الأجواء إلى الأفضل وإن كان شهر آذار شهر العمل والسعي. تكون الفترة المذكورة مناسبة للمشاركة في ورشة عمل أو للقيام برحلة. قدّم أفضل ما لديك من خبرة وحضور ورصانة، كن موضوعيّاً ومرناً في معالجتك الأمور، لعلّك تحقّق إنجازاً باهراً. تُسجل أهدافاً بمهارة بين شهر تموز وشهر آب ، إلا أنك تتراجع نفسياً في شهر آب أغسطس حيث يعاكسك عطارد مدة طويلة، ثم ينضم كوكب المريخ في أواخر الشهر ليشكل معاكسة أخرى لا تنتهي قبل أواخر شهر أيلول.