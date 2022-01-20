في لحظات... لصوص يسرقون ماكينة صراف آلي من داخل متجر (فيديو)

تداولت وسائل إعلام أميركية مقطع فيديو يظهر عملية سرقة لماكينة صراف آلي وسرقتها بالكامل من داخل أحد المتاجر في ولاية كاليفورنيا في ثوان معدودة.

وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة داخل المتجر الذي يقع في جنوب سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية، لحظة تنفيذ عملية السطو على ماكينة الصراف الآلي، حيث وصفتها وسائل الإعلام بـ"الجريئة".



واقتحم اللصوص المتجر بشاحنة مساء الثلاثاء الماضي، وقاموا بخلع الماكينة من مكانها بداخل المتجر ولاذوا بالفرار في ثواني معدودة.

وتبحث الشرطة في المدينة عن اللصوص الذين ظهروا في المقطع، حيث أنه مشتبه بهم في العديد من عمليات السطو على أجهزة الصراف الآلي.

وناشدت الشرطة الجمهور بالمساعدة في تحديد هوية اللصوص الذين يقول رجال الشرطة إنهم ارتكبوا 6 سرقات مشابهة على الأقل.