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ولادة توأمين نادرين من الفيل الإفريقي (صورة)

Lebanon 24
20-01-2022 | 13:45
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ذكرت وسائل الإعلام أن توأمين نادرين من الفيلة الإفريقية ولدا في محمية طبيعية شمال كينيا لأول مرة منذ عام 2006.
 
ووفقا لمجلة نيوزويك التي نشرت الخبر، "يشكل التوائم 1% فقط من إجمالي عدد الأفيال حديثي الولادة".

وأضافت: "توائم الفيل أمر نادر الحدوث للغاية.. في الواقع، نادرا ما يعيشان كتوائم، لأنه عادة ما يموت واحد أو أكثر".
 
 
من جهته، قال مؤسس "Save the Elephants" إيان دوغلاس - هاميلتون: "أنه ضغط كبير على الأم عندما تضطر إلى إطعام اثنين من الفيلة".

وأضاف: "خلال مسيرته المهنية كان قد رأى بالفعل فيلين توأمين، لكن في كل مرة كان لديهم نتيجة مؤسفة".

وتابع: "التوائم تبدو طبيعية في الوقت الحالي، على الرغم من نقص الوزن قليلا.. سيراقب الباحثون صحة وتطور التوائم أثناء الفحوصات اليومية".
 
 
 
 
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