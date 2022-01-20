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بعد بلوغها 84 عاما.. مسنة تركية تحقق حلمها بنيل شهادة الثانوية (فيديو)

Lebanon 24
20-01-2022 | 16:00
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حققت سيدة تركية في ولاية أوردو شمالي البلاد حلمها في نيل شهادة التعليم الثانوي، بالرغم من بلوغها 84 عاما.
 
السيدة غوناش أونورما التي تقطن في قضاء مسعودية، استأنفت مشوارها التعليمي عام 2013، لتتمكن بعد قرابة 9 سنوات من نيل الشهادة الثانوية.
 
 
وقررت أونورما إكمال مشوارها التعليمي عقب دخولها دورة لمحو الأمية، ثم نالت في كانون الأول 2021، شهادة المرحلة الثانوية.

ولدى المسنة التركية 6 أولاد و18 حفيدا، وتسلمت شهادة التخرج من مدير التعليم في القضاء بولاية أوردو، غونغور داشقين.
 
وقالت إنها "تهدف لاستكمال مشوارها التعليمي والحصول على الشهادة الجامعية أيضا".

وأضافت أنها "اضطرت لتعليق مشوارها التعليمي سابقا، بسبب ضيق الإمكانات المادية".

بدوره، أعرب مدير التعليم عن شعوره بالفخر إزاء تقديمه شهادة الثانوية لأونورما، وقال: "أونورما تحولت إلى نموذج للطلاب في العزم والإصرار وحب العلم".
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