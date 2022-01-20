شقيقان قتلا جدتهما بسبب توبيخها لهما!

حُكم في كوريا الجنوبية على شقيقين مراهقين بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما، اليوم الخميس، لقتلهما جدتهما والمساعدة في القتل بسبب الغضب من توبيخها لهما.وحكمت محكمة دايغو الفرعية على الأخ الأكبر البالغ من العمر 19 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 7 أعوام ولا تزيد على 12 عاما لقتله جدته في منزلهم في دايغو في أواخر آب من العام الماضي. كما أمر بارتداء الجاني جهاز تعقب GPS لمدة 10 سنوات.وحكم على الأخ الأصغر البالغ من العمر 17 عاما بالسجن لمدة عامين ونصف، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات لمساعدته في عملية القتل.واتهم الأخ الأكبر بطعن جدته حتى الموت بسبب الغضب من توبيخها له. ويزعم أن الأخ الأصغر أغلق النوافذ مسبقا حتى لا تسمع صرخات جدتهما من الخارج. كما اتهم الأخ الأكبر بمحاولة قتل جده في مكان الحادث، إلا أن الأخ الأصغر أثناه عن ذلك .كان الجد والجدة يعيشان مع حفيديهما منذ عام 2012 باعتبارهما وليي الأمر الرئيسيين للولدين بعد الطلاق بين والديهما وقطع الاتصالات.وأشارت المحكمة إلى أن طفولة الشقيقين المؤسفة، التي تسببت بشكل رئيسي في التغييرات المتكررة للقائمين على رعايتهما، ربما أثرت على سلوك الشقيقين المراهقين، ولذلك لديهما فرصة كافية للإصلاح.كما قضت المحكمة بأن الجريمة كانت عرضية، بالنظر إلى التحليل النفسي الذي أظهر أن الأخ الأكبر لديه ميل إلى "التعبيرات العاطفية الجياشة".وقالت المحكمة عن الأخ الأكبر: "بالنظر إلى أنه مر بطفولة صعبة بسبب طلاق والديه، فلا يبدو أن الجريمة ناتجة عن معاداة اجتماعية أو خبث"، مشيرة إلى أنه "مدرك جيدا لذنوبه ويبدو أن لديه مجالا كافيا للإصلاح".