منوعات

شقيقان قتلا جدتهما بسبب توبيخها لهما!

Lebanon 24
20-01-2022 | 13:54
A-
A+
Doc-P-909430-637783089821735405.jpg
Doc-P-909430-637783089821735405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حُكم في كوريا الجنوبية على شقيقين مراهقين بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما، اليوم الخميس، لقتلهما جدتهما والمساعدة في القتل بسبب الغضب من توبيخها لهما.

وحكمت محكمة دايغو الفرعية على الأخ الأكبر البالغ من العمر 19 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 7 أعوام ولا تزيد على 12 عاما لقتله جدته في منزلهم في دايغو في أواخر آب من العام الماضي. كما أمر بارتداء الجاني جهاز تعقب GPS لمدة 10 سنوات.

وحكم على الأخ الأصغر البالغ من العمر 17 عاما بالسجن لمدة عامين ونصف، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات لمساعدته في عملية القتل.

واتهم الأخ الأكبر بطعن جدته حتى الموت بسبب الغضب من توبيخها له. ويزعم أن الأخ الأصغر أغلق النوافذ مسبقا حتى لا تسمع صرخات جدتهما من الخارج. كما اتهم الأخ الأكبر بمحاولة قتل جده في مكان الحادث، إلا أن الأخ الأصغر أثناه عن ذلك .

كان الجد والجدة يعيشان مع حفيديهما منذ عام 2012 باعتبارهما وليي الأمر الرئيسيين للولدين بعد الطلاق بين والديهما وقطع الاتصالات.

وأشارت المحكمة إلى أن طفولة الشقيقين المؤسفة، التي تسببت بشكل رئيسي في التغييرات المتكررة للقائمين على رعايتهما، ربما أثرت على سلوك الشقيقين المراهقين، ولذلك لديهما فرصة كافية للإصلاح.

كما قضت المحكمة بأن الجريمة كانت عرضية، بالنظر إلى التحليل النفسي الذي أظهر أن الأخ الأكبر لديه ميل إلى "التعبيرات العاطفية الجياشة".

وقالت المحكمة عن الأخ الأكبر: "بالنظر إلى أنه مر بطفولة صعبة بسبب طلاق والديه، فلا يبدو أن الجريمة ناتجة عن معاداة اجتماعية أو خبث"، مشيرة إلى أنه "مدرك جيدا لذنوبه ويبدو أن لديه مجالا كافيا للإصلاح".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-01-20
14:00 | 2022-01-20
13:56 | 2022-01-20
13:45 | 2022-01-20
13:23 | 2022-01-20
13:01 | 2022-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website