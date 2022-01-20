منوعات

فيديو مخل مع طبيب عربي يتسبب في القبض على فتاة

Lebanon 24
20-01-2022 | 13:56
A-
A+
Doc-P-909432-637783092333047805.jpg
Doc-P-909432-637783092333047805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت جهات التحقيق في مصر تحقيقاتها في واقعة قيام فتاة بابتزاز طبيب، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ويقيم في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وذلك بعد إبلاغ الطبيب الجهات الأمنية عنها.
 
بدأت تفاصيل الواقعة، عندما قام طبيب يدرس في مرحلة الامتياز بإحدى الجامعات الخاصة، بتقديم شكوى ضد فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، بأنها صورته خلال علاقة جنسية بينهما.

وقال الطبيب في التحقيقات الأولية، إنه يقيم في مصر بسبب دراسته، وأنه تعرف على إحدى الفتيات ونشبت بينهما علاقة صداقة، تطورت إلى علاقة غير شرعية، ومارسا الجنس معًا، داخل شقته في مدينة السادس من أكتوبر.

وتابع الطبيب، أنه تفاجأ بأن الفتاة المتهمة صورت فيديو لهما معًا أثناء ممارستهما الجنس، وذلك لابتزازه وطلب أموال منه، بعد أن تعرفت عليه في أحد المولات الشهيرة، مؤكدًا أنها حصلت على أموال منه في السابق لعدم نشر الفيديو.

وأكمل الطبيب أنه وبعد حصول الفتاة على أموال مقابل عدم نشر الفيديو، قررت الاتصال به مرة أخرى لطلب أموال جديدة نظير عدم نشر الفيديو، وإرساله إلى أصدقائه وأقاربه.

وألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على الفتاة، بتهمة ابتزاز طبيب امتياز، يحمل جنسية عربية، بفيديو مخل صورته خلال علاقة جنسية بينهما، داخل شقة الأخير في أكتوبر.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-01-20
14:00 | 2022-01-20
13:54 | 2022-01-20
13:45 | 2022-01-20
13:23 | 2022-01-20
13:01 | 2022-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website