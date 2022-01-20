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برجك اليوم

Lebanon 24
20-01-2022 | 23:00
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الحمل
الخسوف الكلي في برج الأسد يتحدث عن مسألة مهنية تحتاج إلى الهدوء لتسويتها مع مقربين أو أصحاب خبرة في الشأن المهني
الثور
الخسوف هذا اليوم يتحدث عن وضع مهني يحتاج إلى الاهتمام، ما قد يرتب عليك بعض المسؤوليات ويفرض تعليقاً لعمل أو يسبب عرقلة تحتاج إلى حكمة وروية
الجوزاء
لا تدع الارتباك يسيطر عليك في العمل، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة
الأسد
مواجهة الصعوبات اليوم توفّر لك ظروفاً أفضل وأكثر استقراراً للغد، والتفكير في ما يجب عمله للمضي قدماً في أعمالك
العذراء
القمر المكتمل مع الخسوف يجعلك حائراً أمام خيار تضطر لاتخاذه في العمل بغية الدخول في مشروع مهني جديد يحقق لك أرباحاً طائلة
الميزان
القمر المكتمل قد يحمل حظاً أو نجاحاً أوصداقة ممتازة، وتفيض حيوية ونشاطاً، وتحاول أن تسبغ هذا الواقع على محيطك
العقرب
 تبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاق، ما يرتّب نتائج إيجابية، إلاّ أنّني أنصح لك عدم القيام باستثمارات مجازفة
القوس
القمر الجديد المتزامن مع خسوف، قد يفقدك بعض الشيء القدرة على التفاوض بمهارة أو يجعلك مشوش التفكير قليلاً
الجدي
القمر المكتمل في برج الأسد يتحدث عن وضع مالي متأزم أو طارئ، أو عن نقاش مادي مهم يدور اليوم، وعن خيار حاسم لا بد من أن تقدم عليه
الدلو
يتحدث القمر المكتمل عن خيار يجب أن تقوم به بسرعة وعن التحضير لمستقبل واعد ما يشير إلى تغيير يفرض نفسه
الحوت
تحسّن أوضاعك وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور
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