هذه الأبراج تشعر بالتوتر عند التعب والإرهاق.. هل أنت من بينها؟

يوجد بعض الأشخاص الذين يشعرون بالقلق والتوتر عند شعورهم بالتعب، ما يدفعهم لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة حتى يشعرون بالطمأنينة على أنفسهم ليكتشفوا في النهاية أن شعورهم بالتعب كان ناتجا عن قلة النوم أو لأسباب أخرى لا تستدعي القلق، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "yourtango".

برج العذراء

يعتبر مولود برج العذراء من الأشخاص الذين يشعرون بالقلق والتوتر عند الشعور بتعب بسيط مثل عسر هضم أو عطس، ما يدفعه لإجراء الفحوصات الطبية ليكتشف سبب شعوره بالتعب، كما أنه من الأشخاص الذين يحافظون على صحتهم من خلال ممارسة التمارين الرياضية والتنزه فى الهواء الطلق، وتناول الأطعمة الصحية.

برج السرطان

يشعر مولود برج السرطان بالسعادة طالما هو بصحة جيدة، كما يخشى أن يمرض فى أى لحظة، لذلك فهو في حالة تأهب قصوى، حتى أنه قد يتأثر بالأعراض إذا ذكرها شخص أمامه.

يهتم مولود السرطان بمساندة الآخرين خلال فترة مرضهم، لكنه يخشى الإصابة بالعدوى، لذلك يفضل تجنب المرضى وتقديم الرعاية لهم عن بعد.

برج الجدي

يعتبر مولود برج الجدي من الأشخاص الإيجابيين الذين يشعرون بالتفاؤل وأحياناً بالتشاؤم خاصة عندما يشعر بأحد الأعراض المرضية البسيطة ويميل إلى الصمت الشديد ولا يتحدث عن مخاوفه الصحية، حتى يتأكد من حقيقة شعوره بالتعب.

برج الحوت

برج الحوت من الأشخاص الذين عندما يشعرون بالتعب قد يدور برأسهم بعض الأفكار السوداوية لكنهم سرعان ما يتجاهلونها بطريقتهم الخاصة، ويفضلون علاج مشكلتهم الصحية بطرق الطب البديل إذا استطاعوا ذلك، كما أن لديه استعداد لتجربة أي علاج جديد، وعندما يشتبه في إصابته بمرض ما يتأثر بشكل شديد وذلك لشخصيته العاطفية.